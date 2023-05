Lily Collins dała się ostatnio poznać w roli ambitnej menedżerki, która dostaje wymarzoną posadę w Paryżu. Jej perypetie, zarówno zawodowe, jak i miłosne, możemy od trzech lat oglądać na Netfliksie w serialu "Emily w Paryżu". Praca na planie bywa jednak bardzo stresująca. Nic więc dziwnego, że przy zbliżającej się premierze czwartego sezonu aktorka zdecydowała się zrelaksować w SPA. Niestety, jak na ironię, czekało ją tam więcej stresu, niż odpoczynku.

REKLAMA

Zobacz wideo PopKultura odc.154

Lily Collins wypoczywała w spa, kiedy okradziono jej pokój

Jak dowiedział się serwis TMZ, kiedy córka Phila Collinsa odpoczywała w Hollywood, ktoś dobrał się do jej rzeczy. Tamtejsze źródło podaje, że gwiazda wcześniej zabezpieczyła swoje najcenniejsze przedmioty. W hotelu miała ze sobą obrączkę, pierścionek zaręczynowy i oczywiście elektronikę.

Affleck zdradza najbardziej upokarzającą rolę w karierze. Był przerażony

Odprężenie i relaks po zabiegach błyskawicznie zniknęły z twarzy Collins, kiedy zrozumiała, że wszystkie jej rzeczy zniknęły. Gwieździe na pewno najbardziej zależy na odzyskaniu pierścionka, który jest bardzo wyjątkowy. Zdobi go dwu lub trzykaratowy jasnoróżowy diament i mógł być warty nawet 65 tysięcy funtów. Zaprojektowany został przez Irene Neuwirth. Aktorka ostatni raz widziana była publicznie z pierścionkiem na Met Gali.

Póki co policja nie ma żadnych podejrzanych, ale śledztwo jest nadal w toku. Najdziwniejszym aspektem całej sprawy jest fakt, że nigdzie nie było śladów włamania. Śledczy zapowiadają jednak, że będą nadal kontynuować sprawę, dopóki nie znajdzie się winny kradzieży.

Lily Collins bryluje na Netfliksie. "Emily w Paryżu" jednym z chętniej oglądanych seriali

Młoda aktorka karierę zaczęła, mając zaledwie dwa lata. Wystąpiła wówczas w serialu "Dzieciaki, kłopoty i my". Później parała się lekkich prac dziennikarskich. Jej teksty publikowane były w "Elle Girl" czy "Teen Vogue". Chociaż obecnie już nie publikuje, to miłość do pisania ewidentnie towarzyszyła jej w życiu. Aktorka podjęła studia dziennikarskie na University of Southern California. Występ w serialu "Emily w Paryżu" przyniósł jej największą sławę i nominacje do Złotych Globów.

Lily Collins zabiera głos w dyskusji o nepotyzmie. "Nie spoczywam na laurach"

Na szczęście życie miłosne Collins jest bardziej poukładane niż bohaterki, którą gra w serialu. Aktorka w 2020 roku się zaręczyła. Tym szczęśliwcem, któremu udało się skraść jej serce, jest reżyser i scenarzysta Charlie McDowell. Para poinformowała o wszystkim na Instagramie. Natomiast sam fakt zmiany stanu cywilnego utrzymywała w tajemnicy dość długo. Gwiazda zrezygnowała z widowiskowego wesela i zdecydowała się na sekretną ceremonię. Collins i McDowell pobrali się w 2021 roku. Mamy nadzieję, że świeżo upieczona żona szybko odzyska swoją ślubną biżuterię.