Loreen to szwedzka piosenkarka, która w 2012 roku wygrała konkurs Eurowizji z piosenką "Euphoria". Po 11 latach wokalistka ma ochotę na więcej i ponownie staje do boju, aby zawalczyć o podium dla swojego kraju. Choć wymieniana jest jako faworytka do wygranej, mało brakowało, a mogliśmy jej nie zobaczyć w pierwszym etapie półfinału. Do sieci trafiło nagranie z prób występu wokalistki, na którym o mały włos nie przygniótł jej wiszący w powietrzu fragment scenografii. Reakcja techników była natychmiastowa.

Eurowizja 2023. Loreen prawie zmiażdżona przez scenografię

Po zakończonej próbie przed półfinałem Loreen usiadła na platformie, na której występowała i poczekała aż zostanie wywieziona za kulisy. W mgnieniu oka górny element scenografii zaczął opadać na nią z pełną prędkością. Technicy szybko podbiegli do wokalistki, wymachując rękami, aby zwrócić jej uwagę na niebezpieczeństwo. Loreen dostrzegła zbliżający ku dołu dach i rzuciła się na brzuch. Element scenografii został zatrzymany, a wokalistka wyniesiona za kulisy.

Eurowizja 2023. Czy Blanka ma szansę na finał?

Przypominamy, że Blanka już 11 maja powalczy o awans do finału w drugim półfinale Konkursu Piosenki Eurowizji. Wykonawczyni piosenki "Solo" od wygrania preselekcji nie miała łatwo. Fani Eurowizji podważali jej zwycięstwo, pisząc w sieci o ustawce i apelując do władz TVP o zmianę reprezentanta. Bukmacherzy z początku również nie dawali jej żadnych szans. Od kiedy w sieci pojawiły się jednak pierwsze materiały z prób, wokalistce towarzyszy coraz lepsza prasa. Według najnowszych przewidywań ma duże szanse, aby dostać się do finału. Blanka również w brawurowy sposób odniosła się do krytyki swojej piosenki. Zamiast obruszać się na memy internautów, zaczęła się z nich śmiać, a nawet świadomie prowokować - tak jak na turkusowym dywanie Eurowizji, gdzie pojawiła się w kreacji z napisem "Bejba".

Eurowizja 2023. Gdzie oglądać?

Wszystkie występy Eurowizji transmitowane będą w TVP1 i TVP Polonia, a także na stronie tvp.pl. Koncert rozpocznie się od godz. 21.00 polskiego czasu. Widowisko będzie można również śledzić na oficjalnym kanale Eurowizji na YouTube. Kibicujecie Blance?