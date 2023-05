Robert Janowski jest znanym w Polsce prezenterem telewizyjnym, kompozytorem, aktorem i lektorem. Większość widzów kojarzy go z programu TVP "Jaka to melodia". Aktualnie Janowski związany jest z polsatowskim show "Twoja twarz brzmi znajomo". Jego popularność nabrała tempa i dziś ma mnóstwo fanów. Okazało się, że stalkerów również. Pewna kobieta szczególnie zaczęła mu doskwierać, dlatego sprawa trafiła do sądu. Żona prezentera postanowiła poinformować media o nowościach na ten temat.

Monika Janowska może na chwilę odpocząć z mężem. Stalkerka znajduje się w areszcie

Janowscy do 12 lat zmagali się ze stalkingiem. Natarczywa kobieta, która zapragnęła związku z prezenterem, groziła małżeństwu, wysyłała e-maile i przebywała pod ich domem. Zmiana adresu również nie pomogła. Dzwonienie domofonem było na porządku dziennym. Kobieta pewnego razu odwiedziła znaną parę z nożem. Żona prezentera postanowiła zareagować. Ujawniła wizerunek stalkerki i zgłosiła sprawę odpowiednim organom. Z mediów dowiadujemy się, że prześladowczyni została aresztowana. Czy jej izolacja potrwa długo? Monika Janowska poinformowała o postępach w sprawie portal cozatydzien.tvn.pl.

Jesteśmy już po pierwszej rozprawie i czujemy ogromną ulgę. Czekamy teraz tylko na biegłego psychiatrę i wyniki badania. Do zakończenia sprawy sądowej pani J. [zostało wspomniane nazwisko prześladowczyni — przyp. red.] prawdopodobnie będzie w areszcie, co oznacza, że mamy spokój na jakiś czas. Myślę, że już w czerwcu okaże się na jak długo - ujawniła żona prezentera.

Wygląda na to, że Janowscy mogą na razie odpocząć od sprawy. "Póki co jest wiosna i chociaż zabrzmi to infantylnie, cieszę się każdym oddechem świeżego powietrza" - wyznała z ulgą Janowska. Sprawa stalkerki jest szeroko komentowana w sieci. Fani znanej pary współczują im tego dramatu. Mają nadzieję, że sprawa wkrótce się rozwiąże i małżeństwo będzie mogło spokojnie żyć.

Monika Janowska tak opisała działanie prześladowczyni

Żona prezentera postanowiła szerzej opowiedzieć "Wprost" o dramacie, z którym miała do czynienia przez ostatnie lata. "Początkowo stała pod sceną na koncertach, wysyłała liściki, prezenty, koczowała pod domem. Później wysyłała bieliznę, prezerwatywy, malowała na drzwiach serca, była coraz bliżej. Ktoś może uznać, że to nic szkodliwego? Ot, zakochana wielbicielka. Ale tak jak bardzo pałała miłością do Roberta, tak równie mocno nienawidziła mnie. Od samego początku jej zachowanie nie było normalne" - tak wspomina stalkerkę Janowska. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.