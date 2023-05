"Dzień dobry TVN" to uwielbiany przez widzów program śniadaniowy. Format pojawia się na antenie od 18 lat. Przez ten czas wielokrotnie zmieniali się prowadzący. Obecnie w tej roli możemy oglądać: Ewę Drzyzgę i Agnieszkę Woźniak-Starak, Annę Kalczyńską i Andrzeja Sołtysika, Dorotę Wellman i Marcina Prokopa, Paulinę Krupińską i Damiana Michałowskiego oraz Małgorzatę Ohme i Filipa Chajzera. Na jesieni 2022 roku do obsady programu dołączyli Małgorzata Rozenek-Majdan i Krzysztof Skórzyński. W najnowszym odcinku na widzów czekała nie lada niespodzianka. Pojawiła się zmieniona para. Czyżby TVN zapatrzył się na Polsat i postanowił zafundować widzom roszady?

Nowa para prowadzących "Dzień dobry TVN". Krzysztof Skórzyński porzucił Małgorzatę Rozenek-Majdan

Widzów porannego programu powitała Ewa Drzyzga. "Witamy was w czwartek 12 maja, w tym kolorowym duecie proszę państwa". Po tych słowach do dziennikarki niespodziewanie dołączył Krzysztof Skórzyński. "Dziś będzie u nas nie tylko kolorowo, ale też ciekawie" - zapowiedział.

W dalszej części wprowadzenia Ewa Drzyzga zadeklarowała, że w tym odcinku, z całych sił spróbuje nakłonić kolegę do depilacji włosów na nogach. Mina Krzysztofa Skórzyńskiego była nietęga. Prezenter żartobliwie zaprosił widzów do oglądania tego, co się jeszcze wydarzy. Przy okazji pokusił się o drobny komplement w stronę nowej koleżanki. "Zostańcie z nami i sprawdźcie, czy dam się namówić pani Ewie w pięknym kanarkowym kolorze, najpiękniejszym w tym sezonie, na depilację" - powiedział Skórzyński. "Czy ty tak zawsze komplementujesz?" - zapytała Drzyzga. "Zawsze" - odparł z dumą.

Fani są zgodni. Wygląda na to, że wprowadzona zmiana przypadła im do gustu. Pod opublikowanym postem pojawiła się lawina komentarzy. Posypały się same komplementy. "Prezenterzy w takim składzie? Dla mnie niech tak zostanie", "To jest fajna para do prowadzenia programu", "Z przyjemnością oglądałam dzisiejszy odcinek", "Fajnie się ich słucha" - pisali.

TVN szykuje się na roszady? Co się stało z pozostałą dwójką prowadzących "DDTVN"?

Zazwyczaj Krzysztof Skórzyński występuje u boku Małgorzaty Rozenek-Majdan, zaś Ewa Drzyzga pojawia się w towarzystwie Agnieszki Woźniak-Starak. Co się stało z pozostałą dwójką prowadzących? Małgorzata Rozenek-Majdan pojechała na urlop i przebywa na wakacjach w słonecznej Turcji. Urokliwe relacje oraz czas spędzany w towarzystwie najbliższej rodziny chętnie publikuje w mediach społecznościowych. Z kolei Agnieszka Woźniak-Starak dzień wcześniej zapowiedziała swoją nieobecność. Poinformowała, że na widzów czeka niespodzianka i u boku programowej koleżanki pojawi się ktoś inny. Zatem wszystko wskazuje na to, że są to tymczasowe zmiany i już wkrótce widzowie będą mogli oglądać prowadzących w dawnych parach. Jesteście fanami "Dzień dobry TVN"? Premierowe odcinki programu są emitowane codziennie o godzinie 8.00 na antenie TVN. Zobacz też: Piotr Rubik z żoną w "Dzień dobry TVN". Zrobił to i się zaczęło. "Zachowuje się jak dziecko".