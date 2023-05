Prequel "Sami swoi". Wiemy, kto zagra Kargula i Pawlaka

Kultową trylogię "Sami swoi" zna chyba każdy. Film opowiada o skonfliktowanych rodzinach Kargulów i Pawlaków, które zostały przesiedlone z Kresów na Ziemie Odzyskane. Dla wszystkich fanów komedii mamy dobrą wiadomość. Trwają zdjęcia do prequela trylogii "Sami swoi" Sylwestra Chęcińskiego. Opowieść o wcześniejszych losach zwaśnionych rodzin wyreżyseruje Artur Żmijewski. Scenariusz napisał na podstawie własnej książki Andrzej Mularczyk. Kto zagra kultowego Pawlaka i Kargula?

Prequel "Sami swoi". Kto zagra główne role?

Fani komedii nie mogą się już doczekać premiery kolejnej części o Kargulach i Pawlakach. W rolach głównych ujrzymy takich aktorów jak Zbigniew Zamachowski oraz Mirosław Baka. Do produkcji zaangażowano również Wojciecha Malajkata, Paulinę Gałązkę i Annę Dymną. Ta ostatnia grała w trylogii Anię Pawlak. Teraz w prequelu zagra jej prawujenkę. Wszystkich jednak zastanawia, kto zagra słynnego Kargula i Pawlaka. W młodą wersję Kazimierza Pawlaka wcieli się Adam Bobik, a Władysława Kargula - Karol Dziuba. Pierwszy klaps na planie padł w lutym, a zdjęcia mają trwać do połowy czerwca. Film ma trafić do kin w przyszłym roku.

Film "W pustyni i w puszczy" ma już 22 lata. Nel możecie nie poznać

"Sami swoi" - kultowa trylogia

Pierwotna wersja uważana jest przez krytyków za jedną z najwybitniejszych komedii czasów PRL-u. Na trylogię składają się: "Sami swoi", "Nie ma mocnych" i "Kochaj albo rzuć". Zdjęcia plenerowe kręcono w Dobrzykowicach pod Wrocławiem oraz w Lubomierzu na Dolnym Śląsku, gdzie dziś znajduje się Muzeum Kargula i Pawlaka. Historia zwaśnionych rodzin bawi do łez. Fani cenią w produkcji realizm i dbałość o detale. Nowy film z serii "Sami swoi" będzie opowieścią o relacjach między Pawlakami a Kargulami przed przesiedleniem ich na Ziemie Odzyskane w 1945 roku, kiedy zaczyna się akcja komedii Sylwestra Chęcińskiego.