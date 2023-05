Jennifer Lopez zaprezentowała własną markę alkoholu, zainspirowaną malowniczymi wybrzeżami w południowej części Włoch. Trunek to owocowy spritz, który w założeniu piosenkarki ma mieć lepsze składniki, smak i mniej kalorii niż tradycyjne koktajle. "Delola" jest już od kwietnia sprzedawana w Stanach Zjednoczonych, a wkrótce ma pojawić się również na innych kontynentach. Fani są jednak skonsternowani pomysłem gwiazdy, która przez lata twierdziła, że nie pije alkoholu, a jej mąż - Ben Affleck - zmaga się z uzależnieniem.

Jennifer Lopez w ogniu krytyki w sprawie marki alkoholu

"Najpierw mówi, że nie pije alkoholu, a potem zakłada własną markę. Coś tu nie gra.", "Byłam fanką J.Lo, ale mnie rozczarowała. To wygląda jak zwykły skok na kasę...", "Jesteś żoną alkoholika i wielokrotnie podkreślałaś, że nie pijesz... O co tu chodzi?" - to tylko niektóre z negatywnych komentarzy znajdujących się w mediach społecznościowych marki. Patrząc na dotychczasowe projekty Lopez, sprzedawanie alkoholu faktycznie wydaje się być dość nieprzemyślane. Piosenkarka zbudowała swoją markę m.in. na promowaniu aktywności fizycznej i higienicznego trybu życia. Równolegle do "Delola" promuje także linię kosmetyków do pielęgnacji cery. O tym, że toksyny z alkoholu nie sprzyjają naszej skórze, nie trzeba raczej nikomu przypominać.

Ben Affleck od lat zmaga się z alkoholem

Oliwy do ognia dodaje fakt, że mąż Jennifer Lopez jeszcze niedawno otwarcie przyznał, że jest alkoholikiem. Ben Affleck trzykrotnie trafił na odwyk, zanim udało mu się zrezygnować z picia. "Zajęło mi dużo czasu, zanim przyznałem to przed samym sobą. (...) Trzeba tylko mieć nadzieję, że dotkniesz dna i się od niego odbijesz, zanim picie całkowicie zniszczy twoje życie" - przekonywał aktor na łamach magazynu "The Wall Street Journal".

Jennifer Lopez o swoim stosunku do alkoholu

Jak czytamy w portalu CBS News, reprezentanci marki odmawiają komentarza w sprawie krytyki. W nowych wywiadach Jennifer Lopez odnosi się jednak do faktu, że przez większość życia była niepijąca. Piosenkarka przekonuje, że jest po prostu wybredna, a odpowiedzią na jej niełatwy do zaspokojenia gust jest właśnie "Delola". "Całe swoje życie nie byłam zwolenniczką alkoholu. Przez długi okres czasu w ogóle nie piłam. Jestem dosyć wybredna i chciałam, żeby "Delola" była nieskomplikowanym trunkiem, którego można po prostu wlać do szklanki z lodem i się delektować" - powiedziała dla portalu Food & Wine".