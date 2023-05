Beata Ścibakówna i Jan Englert od prawie 28 lat tworzą udane małżeństwo. Para doczekała się córki Heleny. 22-latka poszła w ślady rodziców i również została aktorką. Ostatnio mogliśmy ją oglądać w filmie Marii Sadowskiej "Pokusa". 11 maja aktor skończył 80 lat. Żona za pośrednictwem Instagrama złożyła mu życzenia. Dodała też wiele wcześniej niepublikowanych zdjęć.

Jan Englert kończy 80 lat. Żona składa mu życzenia

Aktorka jest bardzo aktywna na Instagramie. Chętnie dzieli się kadrami z pracy w teatrze, z siłowni czy licznych podróży. Wiele show-biznesowych par składa sobie życzenia z okazji urodzin, rocznic, czy innych okazji. Do tego grona dołączyła Beata Ścibakówna. W dniu 80. urodzin męża zwróciła się do niego. Przy okazji zdradziła, jaka jest jej ulubiona rola Englerta i jakie zdjęcie pokazuje się na telefonie, gdy ukochany do niej dzwoni.

Pierwsze zdjęcie wyświetla się, kiedy do mnie dzwonisz. Drugie jako Ryszard III, moim zdaniem najlepsza twoja rola ever. Trzecie w obiektywie Zofii Nasierowskiej, kiedy jeszcze cię nie znałam. Czwarte pokazuje dystans do zawodu itd. Polecam ostatnie z zaskakującym podpisem. 80 lat to wyjątkowe urodziny. Trzymaj tak dalej, Jaziu.

Historia związku Beaty Ścibakównej i Jana Englerta

Aktorska para zaczęła związek w atmosferze skandalu. Mało kto dawał szansę tej miłości. Gdy Jan Englert poznał Beatę Ścibakównę, był jeszcze żonaty z Barbarą Sołtysik, którą poślubił w tajemnicy, gdy oboje byli jeszcze nastolatkami. Doczekali się trojga dzieci: syna Tomasza i córek bliźniaczek, Katarzyny i Małgorzaty. Małżeństwo zawarte tak wcześnie nie należało do udanych i partnerzy coraz bardziej oddalali się od siebie. Po rozstaniu eksmałżonkom udało się utrzymać przyjacielskie relacje. Mimo to znajomość Englerta ze Ścibakówną oburzyła wielu. Doświadczony artysta, profesor warszawskiej Akademii Teatralnej i o 25 lat młodsza studentka. Fakt, że Englert był wykładowcą swojej przyszłej żony, tylko dolewał oliwy do ognia. Wbrew temu, co wszyscy mówili, uczucie między Englertem i Ścibakówną wybuchło dopiero po trzech latach znajomości. Zaczęli się spotykać, gdy aktorka obroniła już dyplom. Pobrali się w 1995 roku, a po pięciu latach na świat przyszła ich córka, Helena.