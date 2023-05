Sanah, czyli tak naprawdę Zuzanna Grabowska, jest bez wątpienia jedną z najpopularniejszych obecnie polskich wokalistek. Ma na koncie już sporo sukcesów. Kilka razy udało jej się zdobyć Fryderyka. Otrzymała również nagrodę Wiktora. Polscy słuchacze doceniają jej talent. Artystka zdołała sobie uzbierać niemałą rzeszę miłośników w kraju. Widać to zresztą po jej instagramowym koncie, które służy jej do kontaktu z fanami. Ostatnio na jej profilu furorę zrobiło nagranie z prób do teledysku.

Sanah opublikowała nagranie z prób do teledysku

Wraz z promocją ostatniego singla "Marcepan" na profilach społecznościowych Sanah pojawiają się materiały dotyczące numeru. Poza zdjęciami z sesji czy urywków z planu teledysku ukazał się ostatnio również filmik bardziej "zza kulis". Na nagraniu widać jak piosenkarka ćwiczy kroki z grupą tancerzy. W ostatniej scenie artystka pokazała prawdopodobnie najtrudniejszą część całego układu. Wspina się na ramiona towarzyszących jej tancerzy, a oni unoszą ją do góry i podrzucają.

Chociaż cała choreografia wydaje się dość trudna i wymagająca - szczególnie odwagi i zaufania do tancerzy - to artystka nie narzeka. Pod swoim postem zamieściła opis: "Och, jak przyjemne próby takie były". Widać zresztą, że te przyjemne tańce wyszły ostatecznie bardzo dobrze. Teledysk do utworu "Marcepan" pojawił się już jakiś czas temu i spotkał się z dużym entuzjazmem.

Pod nagraniem piosenkarki od razu posypały się pozytywne komentarze. Fani byli zachwyceni, że ich idolka udostępniła im wejście za kulisy swojej pracy i pokazała, z jakimi wyzwaniami musi się mierzyć. "Ale cudowna jesteś Zuzia", "Najbardziej urocza dziewczyna", "Piękne tańce", "Cudownie się ogląda" - pisali pod postem. Widać było też, że jej obserwatorzy byli niesamowicie rozbawieni tym jak artystka ćwiczy choreografię. "Zuza baletnica", "Zuzia, idź do "Tańca z gwiazdami"" - komentowali.

Sanah i jej "Marcepan" - najbardziej wyczekiwana piosenka roku

Artystce już wcześniej zdarzało się, że na swoich koncertach grała utwory, które dopiero miały się ukazać na rynku muzycznym. Taka sytuacja miała miejsce podczas jej wakacyjnej trasy w 2021 roku, kiedy to przedpremierowo wykonała piosenkę "Kolońska i szlugi" w wersji fortepianowej. Fani miesiącami czekali aż wyjdzie wersja studyjna, zadowalając się jedynie nagraniami z koncertu. Na ich szczęście Sanah znana jest też z tego, że lubi spełniać oczekiwania fanów. Ostatecznie utwór okazał się hitem.

Podobnie jest z numerem "Marcepan", który artystka także na początku grywała tylko w wersji na fortepian na żywo. Pierwszy raz można było go usłyszeć na koncertach z trasy "Bankiet u Sanah". Tym razem również fani musieli trochę poczekać. Jednak sprawa warta była cierpliwości, bo pojawił się nie tylko singiel, ale i teledysk.

Klip do "Marcepanu" szybko stał się hitem w sieci. W nagraniu możemy zobaczyć Sanah prezentującą poprzez scenografię różne etapy swojej kariery. Można się tego domyślić też przez stylizacje, które wybrała wokalistka, bo odwołują się one do utworów, które do tej pory wydała. Poza Sanah w klipie występuje też jej mąż, Ten Stan. Chociaż "Marcepan" pojawił się na YouTube dopiero dwa tygodnie temu, to uzbierał już 4,5 miliona wyświetleń.