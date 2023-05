Konkurs Piosenki Eurowizji wystartował pełną parą. Fani i bukmacherzy już przebierają nogami i typują, kto ma szansę na główną wygraną. Ich zdaniem najmocniejsi pretendenci występowali w pierwszym półfinale. Trzeba przyznać, że dla Blanki udział w międzynarodowym konkursie jest szansą na błyskawiczny rozkwit kariery. Jednocześnie czeka ją nie lada wyzwanie. Wokalistka musi zmierzyć się z wieloma potężnymi konkurentami. Mimo to wydaje się, że nie ulega nadmiernej tremie i stresowi. Wręcz przeciwnie. Stara się z entuzjazmem podchodzić do muzycznego przedsięwzięcia.

Blanka ocenia innych reprezentantów. Komu kibicuje?

Drugi półfinał Eurowizji zbliża się wielkimi krokami. Blanka w wywiadach, jakich udziela między próbami w Liverpoolu, niejednokrotnie podkreślała, że dokłada wszelkich starań, by na scenie zaprezentować się w jak najlepszy sposób. W jednej z rozmów padło pytanie o konkurencję. Jednej osobie młoda wokalistka kibicuje najbardziej.

W rozmowie z "Faktem" Blanka została zapytana o to, co sądzi na temat swoich kontrkandydatów. Wokalistka wprost wyznała, że kibicuje wszystkim uczestnikom tej edycji. Dodała, że wśród innych reprezentantów znalazła swoją faworytkę. Jest nią Loreen, która wraz z piosenką "Tattoo" reprezentuje Szwecję.

Na pewno podoba mi się bardzo występ Loreen. Uważam, że jest świetna. Da czadu - stwierdziła.

Lorine Zineb Nora Talhaoui jest szwedzką wokalistką. Ma wyjątkowy głos i doświadczenie. W 2012 roku z utworem "Euphoria" zwyciężyła Eurowizję, zdobywając wówczas rekordową liczbę punktów.

W dalszej części rozmowy z "Faktem" Blanka pokusiła się o kolejne wyznanie i wyjawiła, jakie relacje panują za kulisami. Wszystko wskazuje na to, że udało jej się nawiązać nowe, międzynarodowe znajomości. "Mam super kontakt na przykład z Iru z Gruzji albo z Alessandrą z Norwegii i świetnie się dogadujemy, więc trzymam za dziewczyny bardzo mocno kciuki" - powiedziała.

Drugi finał Eurowizji gdzie i kiedy oglądać? Jakie szansę ma Blanka?

Drugi półfinał Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się 11 maja. Transmisję z wydarzenia będzie można oglądać na antenie TVP 1 od godziny 21:00. W drugim półfinale o wymarzony awans do finału powalczy 16 reprezentantów z różnych krajów. Do finału zakwalifikuje się tylko dziesiątka z nich. Obecnie największymi szansami cieszy się Austria z piosenką "Who The Hell Is Edgar?" oraz Australia z utworem "Voyager". Z kolei najmniejsze notowania typuje się dla San Marino i Rumunii. Czy Blance uda się dotrzeć do finału? Specjalistka od emisji głosu, Elżbieta Zapendowska nie dała jej złudnych nadziei. "Nie sądzę, żeby świat się zachwycił tym utworem " - oznajmiła. Zobacz też: Reprezentant Irlandii nie dostał się do finału i uderzył w Eurowizję. Wpis szybko zniknął z sieci.