Początek tygodnia fanów show-biznesu zelektryzowała wiadomość o zwolnieniu Katarzyny Dowbor z Polsatu. Prowadząca "Nasz nowy dom" szybko przekazała, że decyzja o odejściu z formatu nie została podjęta przez nią, a w mediach pojawiły się wręcz spekulacje, że powodem odsunięcia prezenterki od formatu miały być jej rzekome problemy zdrowotne. Jaka jest prawda? Sama zainteresowana zabrała w końcu w tej sprawie głos w sprawie. Pokazała dowody, że nie jest "schorowaną starszą panią".

Katarzyna Dowbor reaguje na plotki o zwolnieniu z "Nasz nowy dom"

10 maja, czyli dwa dni po oficjalnym zwolnieniu z Polsatu, Katarzyna Dowbor zareagowała medialne doniesienia. "Kiedy czytasz, że wylali cię z roboty, bo jesteś schorowaną starszą panią… I co? Starsza pani chyba daje radę?" - napisała dziennikarka w opisie do filmiku, który zamieściła na Instagramie. Widać na nim, że jest w świetnej kondycji. Byłą prowadzącą "Nasz nowy dom" można zobaczyć na załączonym filmiku podczas różnych czynności, na które nie pozwoliłaby sobie "schorowana starsza pani", czyli jak grabi ziemię w ogródku, jeździ na hulajnodze, taszczy załadowaną po brzegi taczkę czy szusuje na nartach.

Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska odpowiadają Katarzynie Dowbor

Żegnając się z widzami Polsatu, Katarzyna Dowbor zasugerowała, że szefostwo Polsatu chce odmłodzić program. Teraz odniosła się do tego jedna z internautek. "Polska to dziwny kraj, w Niemczech i Austrii większość prezenterów jest właśnie starszych, to mi się od razu rzuciło w oczy. Tylko u nas w telewizji jest jakaś histeryczna potrzeba odmładzania na siłę kadry prowadzących. Nieważne, że są marni, ale ważne, że młodzi" - czytamy pod nowym filmikiem Katarzyny Dowbor. Na rolkę, w której dziennikarka odnosi się do plotek o rzekomych problemach zdrowotnych, natychmiast zareagował jej syn Maciej i jego żona Joanna. "Wiem, po kim mój mąż jest taki nie do zatrzymania" - skomentowała Koroniewska, będąca wyraźnie pod wrażeniem aktywności swojej teściowej. "Katarzyna Dowbor jeńców nie bierze" - dodał Maciej Dowbor i zamieścił kilka śmiejących się emotikonek.