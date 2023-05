Już wkrótce dowiemy się, kto w tym roku wygra Eurowizję. Wiadomo jednak, że nie będzie to Irlandia, która do tej pory aż siedmiokrotnie święciła triumfy. Za nami pierwszy pół finał, który odbył się we wtorek 9 maja. Niestety, tym razem reprezentujący Zieloną Wyspę zespół Wild Youth nie zakwalifikował się do konkursowej czołówki. Lider kapeli Conor O'Donohoe był wyraźnie niezadowolony. Opublikował w mediach społecznościowych emocjonalny wpis, który szybko zniknął jednak z sieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Cleo o Eurowizji. Jak ocenia występ Blanki i jak wspomina swój występ z Donatanem?

Reprezentant Irlandii uderza w Eurowizję. Wpis szybko zniknął z sieci

Po porażce w półfinale Eurowizji Conor O'Donohoe dał upust frustracji na Instagramie. Muzyk pomstował na konkurs i z rozżaleniem stwierdził, że Irlandia nie dostała szansy, aby ponownie zabłysnąć na Eurowizji. Niewykluczone, że te słowa napisał pod wpływem emocji. Wpis szybko zniknął bowiem z instagramowego profilu Irlandczyka.

Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Ale prawda jest taka, że oni nigdy nie dają Irlandii szansy. Przepraszamy, jeśli was zawiedliśmy, staraliśmy się, jak mogliśmy - napisał rozgoryczony wokalista.

Internauci byli jednak podzieleni. W komentarzach pod nagraniem eurowizyjnego występu Wild Youth nie brakuje krytycznych opinii. "Szkoda, że jego możliwości wokalne nie błyszczą tak jak strój", "Ciężko było to oglądać, a jeszcze ciężej słuchać", "Wokalista ledwie śpiewał, ratowały go chórki" - pisali fani konkursu. Byli jednak tacy, którzy twierdzili, że Irlandia powinna znaleźć się w finale. "Irlandia została okradziona", "Irlandczycy mogliby wysłać na Eurowizję samego Jezusa, a i tak nie wygraliby, Europa jest przeciwko Irlandii","Nadeszły smutne czasy dla Irlandii. Wild Youth byli wspaniali" - twierdzili obrońcy zespołu.

Eurowizja 2023. Konkurs tylko dla dorosłych? TVP nadało limit wieku widzów

Eurowizja 2023. Blanka ma szansę na finał? Według tego rankingu - tak!

Pomimo wielu krytycznych opinii utwór "Solo" ma rzesze fanów. Świadczyć o tym może ranking najczęściej odtwarzanych piosenek eurowizyjnych, w którym Blanka zajęła siódme miejsce. Budzący mnóstwo kontrowersji kawałek osiągnął miliony odtworzeń w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Włoszech. Na podium znaleźli się natomiast Loreen ze Szwecji, Marco Mengoni z Włoch oraz Alessandra z Norwegii. Półfinał, w którym wystąpi Polka, odbędzie się już w czwartek 11 maja.