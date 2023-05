Nina Terentiew, choć ma już 77 lat, to jeszcze do niedawna intensywnie działała w przemyśle telewizyjnym. Przygodę z mediami rozpoczęła w 1970 roku. Odbyła wtedy staż w Polskim Radiu Koszalin. Rok później trafiła do TVP. W 1980 roku została kierowniczką redakcji publicystyki Telewizji Polskiej, a sześć lat później szefową całego zespołu artystycznego TVP2. W 1991 awansowała na stanowisko dyrektorki ds. artystycznych TVP2, by w końcu, w 1998 roku zostać dyrektorką programową TVP2. Jak wtedy wyglądała Terentiew?

Nina Terentiew za czasów pracy w TVP

Miała 25 lat, ukończone studia polonistyczne i wadę wymowy. Na początku pracy w telewizji starała się omijać słowa z literą "r". Terentiew początkowo przygotowywała materiały do programu "Pegaz". Prowadziła też teleturniej "XYZ", który był bardzo popularny w latach 70. Miała wtedy brązowe włosy do ramion, grzywkę i okulary w grubej oprawce.

Nina Terentiew kiedyś

Nina Terentiew komentuje rozstanie Katarzyny Dowbor z "Nasz nowy dom"

Nina Terentiew w 1993 roku

W 1991 objęła funkcję dyrektorki do spraw artystycznych stacji. Przez lata decydowała o karierach polskich gwiazd. Szczyci się tym, że wylansowała Michała Wiśniewskiego i Justynę Steczkowską. Dwa lata później Terentiew miała krótkie blond włosy i wycieniowaną grzywkę. W tamtych czasach królował tapir. "Caryca telewizji" wciąż nosiła duże okulary z grubymi oprawkami.

Nina Terentiew

Terentiew rządziła jak caryca, ale klakierami gardziła

To właśnie w tym okresie przy Ninie Terentiew karierę w telewizyjnej Dwójce zaczęły robić słynne prezenterki: Agata Młynarska, Jolanta Fajkowska, Katarzyna Dowbor, Iwona Kubicz i Monika Richardson. Terentiew stawiała na rozrywkę, w której dominowały kabarety, gale piosenki biesiadnej, festiwale i benefisy. Po latach Młynarska wspominała, że Terentiew miała swój dwór w telewizji, ale szczerze gardziła klakierami.

Nina Terentiew

Terentiew i era Polsatu

W 2006 roku Nina Terentiew związała się zawodowo z telewizją Polsat. Początkowo była doradczynią programową właściciela oraz zarządu Telewizji Polsat ds. produkcji polskiej. Rok później została mianowana dyrektorką programową telewizji Polsat. Sprawowała tę funkcję do stycznia 2023 roku. Zastąpił ją Edward Miszczak, który przeszedł z TVN-u. Od czasu, kiedy Terentiew była związana z Polsatem, jej wizerunek znacznie się nie zmienił. Była kojarzona z blond włosami do ramion i grzywką. Zawsze miała wymyślne oprawki okularów i uśmiech na twarzy. Więcej zdjęć "carycy telewizji" znajdziecie w galerii u góry strony.

Nina Terentiew 2006

Nina Terentiew