Zwolnienie Katarzyny Dowbor odbiło się szerokim echem w mediach. Była gospodyni programu "Nasz nowy dom" otrzymała ogrom wsparcia nie tylko od fanów, ale także od wielu celebrytów. Koleżankę po fachu postanowiła pocieszyć także Dorota Szelągowska. Fani chcą, aby panie rozpoczęły współpracę.

Dorota Szelągowska komentuje zwolnienie Katarzyny Dowbor. "Pomogliście tylu ludziom"

Katarzyna Dowbor była bardzo poruszona wyrazami wsparcia, które spłynęły do niej po zwolnieniu z Polsatu. Prezenterka zamieściła na Instagramie krótkie nagranie, w którym podziękowała za wszystkie ciepłe słowa. "Chyba pierwszy raz w życiu nie wiem, co powiedzieć, jestem tak wzruszona. Kochani, jesteście cudowni! Moi widzowie, internauci, wszyscy, którzy są ze mną w mediach społecznościowych, moi przyjaciele. Sprawdziliście się wszyscy cudownie, jestem tak wdzięczna za te wszystkie słowa poparcia, za te wpisy" - dziękowała była gospodyni programu "Nasz nowy dom". Wpis skomentowała także Dorota Szelągowska, która nie szczędziła koleżance po fachu pokrzepiających słów. Nie ma wątpliwości, że - podobnie jak fani show - jest zasmucona decyzją o zwolnieniu Dowbor.

Wysyłam tony miłości! Pomogliście tylu ludziom, że wierzę, że to dobro do was wróci! - napisała gwiazda TVN pod postem Dowbor.

Fani szybko zareagowali na słowa projektantki. Część uznała, że panie powinny zastanowić się nad wspólnym projektem. "A ja widzę team Dorota, Marika, Darek i Katarzyna"- napisał jeden z internautów. Myślicie, że władze TVN z chęcią zatrudnią Katarzynę Dowbor?

