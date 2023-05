Polsat zwolnił kolejną osobę z "Twoja twarz brzmi znajomo". "Po 18. edycjach..."

Polsat przeżywa dynamiczne zmiany kadrowe. Stacja zawdzięcza to nowemu dyrektorowi programowemu Edwardowi Miszczakowi. W ten sposób chce on przyciągnąć nową widownię i odświeżyć znane już programy. Ostatnio głośno jest o zwolnieniu Katarzyny Dowbor z "Nasz nowy dom". Wielu widzów nie zgadza się z tą decyzją. Nie wiadomo, kto zastąpi prowadzącą. Plotki mówią o Izabeli Janachowskiej. Zwolnienia w Polsacie zaczęły się jednak od innego show. Mowa o programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Najpierw podziękowano Katarzynie Skrzyneckiej, która była jurorką od drugiej edycji. Po tym w geście solidarności z produkcji odszedł prowadzący Piotr Gąsowski. Teraz kolejna osoba żegna się z programem.

Choreograf żegna się z programem

Format "Twoja twarz brzmi znajomo" jest emitowany od 2014 roku na antenie telewizji Polsat. Show doczekał się łącznie 18 edycji. Przez te wszystkie lata zmieniał się skład jury, trenerzy, a także choreografowie. Jedynie Krzysztof "Kris" Adamski był związany z "TTBZ" od samego początku. Wszystko jednak ma swój koniec. Na Facebooku show poinformowano, że choreograf odchodzi z programu. Nie wiadomo, czy został on zwolniony, czy sam podjął decyzję o zakończeniu przygody z formatem.

Po 18 edycjach nasz wspaniały choreograf Krzysztof Adamski żegna się z "Twoja twarz brzmi znajomo". Jego kreatywne pomysły przekładały się na fantastyczne występy na naszej scenie. Kris! Dziękujemy za ogromne zaangażowanie przez te wszystkie wspólne lata.

Krzysztof Kris Adamski Fot. Facebook/ Twoja twarz brzmi znajomo

