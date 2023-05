Odkąd Edward Miszczak został nowym dyrektorem programowym Polsatu, w stacji panują wiosenne porządki. Kilka gwiazd pożegnało się ze stałą posadą, m.in. Katarzyna Skrzynecka, której podziękowano za udział w "Twoja twarz brzmi znajomo". Kilka dni temu media obiegła informacja, że po dziesięciu latach Katarzyna Dowbor żegna się z produkcją "Nasz nowy dom". Decyzja spotkała się z oburzeniem zarówno ze strony zainteresowanej, jak i jej najbliższych. Głos zabrały osoby związane z produkcją, a także ludzie, którzy brali udział w show. Teraz jednak wielu zastanawia, kto zastąpi Katarzynę Dowbor. Wielu nie wyobraża sobie programu bez gwiazdy.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Dowbor dogaduje się z Edwardem Miszczakiem? "Nie bywam w siedzibie"

Ekspertka ocenia, kto powinien zostać nową prowadzącą "Nasz nowy dom"

Jak śpiewał Queen - Show Must Go On. Zwolnienie Katarzyny Dowbor jest zaskoczeniem, jednak teraz nasuwa się pytanie, kto zastąpi dziennikarkę. Wszak program "Nasz nowy dom" nie znika z anteny. W tej sprawie napisaliśmy do ekspertki od PR Marty Rodzik. Jej zdaniem następczyni Dowbor będzie miała naprawdę trudne zadanie.

Program "Nasz nowy dom" prowadzony przez panią Katarzynę Dowbor zdobył grupę fanów, która oglądała program ze względu na bardzo sympatyczną i doświadczoną prowadzącą. Nowa osoba będzie miała nie lada wyzwanie i musi być też gotowa na nieprzychylne opinie.

Uważa ona, że stacja Polsat powinna zatrudnić jedną ze swoich dotychczasowych gwiazd do tej roli. Doświadczenie jest tutaj kluczowe, ponieważ to będzie spore wyzwanie. Publiczność uwielbiała Katarzynę Dowbor. Trudno będzie zdobyć zaufanie widzów.

PR- owo dla stacji lepszym pomysłem byłoby zatrudnienie jednej ze znanych gwiazd stacji. Będzie to też łatwiejsze dla nowego prowadzącego/prowadzącej, bo ma doświadczenie, jest rozpoznawalny oraz będzie miał większy wpływ na oglądalność. Na początku będzie miał nie proste zadanie, ponieważ będzie musiał jako nowy prowadzący zdobyć zaufanie widzów i to będzie najtrudniejsze.

Dowbor zwolniona z Polsatu. Wicedyrektorka TVP2: Aniołów się nie zabija

Izabela Janachowska zastąpi Katarzynę Dowbor w "Nasz nowy dom"?

Edward Miszczak już od jakiegoś czasu poważnie myślał o zmianach, jakie może wprowadzić w formacie "Nasz nowy dom". Ostatecznie zdecydował się zwolnić Katarzynę Dowbor i szuka na jej miejsce nowej osoby. Nasz informator zdradził nam, że padły nazwiska Pauliny Sykut-Jeżyny, Ewy Wachowicz czy Dominiki Tarczyńskiej, które już są gwiazdami Polsatu. Była mowa także o Izabeli Janachowskiej, jednak dowiedzieliśmy się, że nie chce ona zastąpić Dowbor. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.