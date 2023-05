Laluna Unique szerszej publiczności dała się poznać dzięki udziałowi w show "Królowe życia". W 2022 stacja TTV zakończyła emisję programu, ale Katarzyna Alexander, bo tak brzmią prawdziwe personalia celebrytki, nie próżnuje. Od kilku miesięcy występuje w nowej serii, "Diabelnie boskie", sporo czasu zajmuje jej także prowadzenie profili w mediach społecznościowych. Ostatnio na Instagramie zorganizowała uwielbianą przez internautów serię Q&A. Sprawdźcie, na jakie pytania zdecydowała się odpowiedzieć.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Bomba o Lalunie. Jest szansa na zgodę?

Laluna przyznaje, do jakiego zabiegu się przygotowuje. Już niedługo jej uśmiech nie będzie śnieżnobiały...

Laluna została wręcz zalana pytaniami o operacje plastyczne. Influencerka nie ukrywa, że jest ogromną fanką poprawiania urody. Co jakiś czas pakuje plecak i wyjeżdża do Turcji na większe operacje lub drobne zabiegi. W najbliższym czasie Unique planuje generalny remont uzębienia. Chociaż jej zęby na pierwszy rzut oka wydają się wręcz idealne, to celebrytka ma ochotę na odrobinę szaleństwa. Po metamorfozie będzie wyglądała niczym raperka z ulic Bronxu lub nasz swojski Popek, który na nowe uzębienie wydał ponad 300 tysięcy złotych.

Niedługo chcę sobie wstawić złote zęby i zmienić lekko na diabelski kształt. A co, po to jest życie, żeby się nim bawić! - czytamy na Instagramie.

Iza Zeiske z "Gogglebox" pokazała swój dom. Ogród zachwyca

Laluna Unique rozprawia o płaskim brzuchu. "Mam genetykę, zawsze miałam dobry"

Ponadto Laluna wyjawiła ciekawskim fankom sekret swojego płaskiego brzucha. Chociaż celebrytka przeszła szereg liposukcji, to utrzymuje, że zawsze mogła pochwalić się zgrabną sylwetką. Wszystko za sprawą genów. Jak twierdziła, ciąża i macierzyństwo odrobinę zaburzyły wygląd jej figury, a wtedy z pomocą przyszli chirurdzy plastyczni. "Miałam robioną plastykę brzuszka. Mam też genetykę do płaskiego brzucha, zawsze miałam dobry. Jeśli nie jesteś po ciąży, jesteś w stanie zrobić brzuch na siłowni bez problemu. Ale jeśli jesteś mamą i dużo się przytyło w ciąży, zalecam zszycie mięśni brzucha z powrotem, jak przed ciążą, bo inaczej nigdy nie będzie on idealny". Skusicie się?