Córka gwiazdy TTV, Izabeli Macudzińskiej, 7 maja świętowała swoje 15. urodziny. Jej matka pochwaliła się zdjęciami z imprezy na swoim instagramowym koncie. Obserwatorzy od razu zwrócili uwagę na wygląd dziewczyny, wytykając Macudzińskiej, że 15-latka ma zdecydowanie za mocny makijaż. Pojawiły się też głosy, że nastolatka wygląda jak Roksana Węgiel.

Fani gwiazdy "Królowych życia" zszokowani makijażem 15-latki

Lawinę komentarzy na instagramowym koncie Macudzińskiej wywołało zdjęcie, które kobieta opublikowała w dniu urodzin swojej córki, Elizy. Obserwatorzy zwrócili uwagę na dość mocny makijaż dziewczyny. Nastolatka miała podkreślone brwi, a na powiece kreskę namalowaną eyelinerem. Internauci uważają, że nie jest to makijaż odpowiedni dla 15-latki: "Nie za młoda na takie brwi?", "15 lat i makijaż?", "Mama zrobiona, tata zrobiony to i córka zrobiona musi być" - komentowali.

Nie wszyscy jednak podzielali tę opinię, bo pod postem znalazło się też dużo komplementów i słów wsparcia dla kobiet. Niektórzy fani bronili makijażu nastolatki, argumentując, że sami też zaczynali swoją przygodę z malowaniem się w tak młodym wieku: "A co ma malowanie brwi do wieku? Ja zaczęłam się malować, mając 12, co kto lubi", "Moja córka w tym roku 14 lat i robi dokładnie to samo, co córka pani Izy. Więcej! Pozwoliłam mojej córce pofarbować włosy na blond!".

Pojawiły się też komentarze, które zwracały uwagę na podobieństwo Elizy do ojca: "Widać, że córeczka tatusia", "Córka podobna do tatusia", "Młoda to jest cały ojciec". Pojawiło się też porównanie do... Roksany Węgiel: "Elizka jest podobna do Roxie Węgiel". Faktycznie są podobne?

Izabela Macudzińska gwiazdą "Królowych życia"

Izabela Macudzińska dała się poznać polskiej widowni w programie stacji TTV "Królowe życia", który śledzi codzienność osób, cieszących się luksusowym życiem. Celebrytka jest właścicielką ekskluzywnego poznańskiego butiku i pokazywała w show, jak dorobiła się na karierze. Szybko zaskarbiła sobie serca widzów, a jej sława nie zakończyła się wraz z rezygnacją z emisji "Królowych życia". Aktualnie bierze udział w innym show stacji - "Diabelnie boskie". Gwiazda jest wciąż obecna także w mediach społecznościowych, gdzie zgromadziła niemałą grupę obserwatorów.

Ostatnio celebrytka chwaliła się na Instagramie swoją metamorfozą. Pokazywała fanom zdjęcia opuchniętej twarzy po operacji, na którą pojechała specjalnie do Turcji. Po zabiegu kobieta już zupełnie nie przypomina tej wersji siebie, którą znaliśmy z programu TTV.