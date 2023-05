Małgorzata Pieńkowska to znana polska aktorka. Była żoną aktora Jacka Sobali w latach 1991-2005. Doczekali się córki, która poszła w ślady rodziców. Ina Sobala ma 31 lat i w dorobku artystycznym pierwsze poważne role. Znana jest z produkcji "Najlepszy" czy "Żmijowisko". W 2023 roku na mały ekran trafił serial "Pati" z jej udziałem. Aktorka podzieliła się z fanami na Instagramie wyznaniem. Zdradziła, że nie zdała matury z matematyki. Tym samym chciała podnieść na duchu wszystkich uczniów, którzy obecnie przechodzą przez egzaminy.

Ina Sobala nie zdała matury z matematyki. Wspiera tegorocznych maturzystów

Początek maja dla wielu oznacza wolne, dla uczniów jednak jest to czas matur. Mówi się, że to najważniejszy sprawdzian w życiu człowieka. Od lat jednak gwiazdy apelują do młodych, że egzamin dojrzałości, to tylko jeden z etapów. I jeżeli komuś powinie się noga nic strasznego się nie stanie. O spokój ostatnio apelowała Martyna Wojciechowska. Teraz głos zabrała Ina Sobala. Opowiedziała o własnym doświadczeniu. Okazuje się, że nie zdała egzaminu z matematyki. Zabrakło jej jednego punktu. Natomiast język polski napisała na 100 procent.

Jako że przyszedł maj [...] to pomyślałam sobie, że podzielę się z wami moim małym wstydem, który na szczęście już dawno wstydem nie jest, ale zajęło mi to kilka lat pracy i kosztowało niemało nerwów. Otóż tak, ja Ina Sobala… nie zdałam matury z matematyki. Miałam najwyższy w szkole wynik z polskiego, dumne 100 proc. i najniższy z matematyki, bo smutne 28 proc. Zabrakło mi jednego punktu, który najprawdopodobniej zaginął gdzieś między moją dysleksją a ogromną nieumiejętnością radzenia sobie w systemie szkolnej presji.

Choć przyznała w dalszej części wpisu, że było to trudne doświadczenie, nie poddała się i zdała maturę poprawkową. Kiedy jej rówieśnicy planowali studia lub świętowali wakacje, ona uczyła się równań. Niepowodzenie nie przeszkodziło jej w ukończeniu dwóch kierunków studiów. Jest magistrem sztuki, ma również licencjat z dziennikarstwa. Obecnie uprawia wymarzony zawód.

Zdałam maturę poprawkową, w pierwszym terminie we wrześniu w technikum samochodowym. Oczywiście po latach, cała ta sytuacja mnie bawi i potrafię podejść do niej z dystansem, choć wtedy nie było mi do śmiechu i byłam tym wszystkim przerażona i przytłoczona. Czułam się fatalnie, cała szkoła wiedziała, że nie zdałam - koleżanki i koledzy składali papiery na prestiżowe uczelnie, snuli plany zagranicznych wyjazdów, świętowali cztery miesiące wakacji, a ja siedziałam przy biurku i uczyłam się równań matematycznych - pisała w obszernym poście na Instagramie.

Te gwiazdy nie mają matury

Maturzyści nie mają łatwego zadania. Na początku maja stają przed ogromną presją. Wiele gwiazd w tym czasie stara się ich wesprzeć własną historią. Jest bowiem wiele gwiazd i znanych osób, które nie mają matury. Zdarzają się też tacy, co nie są w stanie ukończyć nawet szkoły średniej. Do grona celebrytów, którzy zrobili karierę bez zdanego egzaminu dojrzałości, należy m.in. Edyta Górniak, która nie przystąpiła do testów, bo pracowała już wtedy na Broadwayu. Kolejne gwiazdy to Paulina Młynarska, Szymon Majewski, Kamil Bednarek, Agnieszka Chylińska, Andrzej Wajda, Lech Wałęsa, Kayah czy Robert Kubica.