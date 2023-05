Długo wyczekiwana koronacja jest już za nami. 6 maja 2023 roku Karol III został oficjalnie mianowany na monarchę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. Wydarzenie przeszło do historii, a jego echa jeszcze nie zamilkły. W Internecie non stop pojawiają się kolejne publikacje z tego wyjątkowego dnia. Sporym zainteresowaniem cieszy się jedna z tiktokerek, która słynie z odczytywania z ruchu warg. Krystin Kalvoy rozszyfrowała już, co król Karol III powiedział w trakcie postoju karocy. Tym razem wróciła z braterską pogawędką.

Księżniczka Charlotte poprosiła księcia George'a o pomoc. Miał ją zbyć

Koronacyjny weekend aż pękał w szafach od atrakcji. 7 maja zorganizowano wielkie lunche. Wieczorem tego samego dnia na zamku w Windsorze odbył się koncert koronacyjny, w którym udział wzięli król Karol III i królowa Camilla oraz ich najbliżsi. Na muzycznym wydarzeniu pojawiły się znane osobistości. Wystąpili m.in. Andrea Bocelli i Katy Perry.

Na koncercie były obecne dzieci księcia Williama i księżnej Kate. Księżniczka Charlotte i książę George siedzieli tuż przy rodzicach. Widać było, że oboje są zainteresowani rozgrywającym się wydarzeniem, a z ich twarzy nie schodził uśmiech. Dzieci miały do swojej dyspozycji różnorodne gadżety m.in. flagi Wielkiej Brytanii. Książę George lepiej sobie z nimi radził, niż księżniczka Charlotte. W pewnym momencie dziewczynka zwróciła się do brata. Jedna z tiktokerek rozszyfrowała, jakie słowa mogły paść z jej ust. Okazuje się, że siostra poprosiła o pomoc. "George, możesz pomóc mi to zapalić? Jak to zapaliłeś?" - miała zapytać. Książę George nie pałał entuzjazmem i nie pomógł księżniczce. "Hmm, nie wiem" - miał odpowiedzieć. I odwrócił głowę.

Krystin Kalvoy jest popularną tiktokerką, jej profil śledzi niemal 60 tysięcy osób. W jednym z komentarzy wyjaśniła, że od lat mierzy się z ubytkiem słuchu i ze względu na ową dysfunkcyjność nauczyła się odczytywać słowa z ruchu warg.

Po wielu miesięcznych dywagacjach książę Harry pojawił się na koronacji ojca. Sytuacja nie była dla niego korzystna. Usadzono go z daleka od księżnej Kate i księcia Williama, a operatorzy kamer dostali odgórny nakaz, aby go nie pokazywać. Mimo to udało się uchwycić moment, w trakcie nabożeństwa. Książę Harry siedział w miłym towarzystwie. Obok niego znalazł się Jack Brooksbank, mąż księżniczki Eugenii. W trakcie ceremonii panowie mieli odbyć krótką pogawędkę. Ekspert od czytania z ruchu warg rozszyfrował, jakie słowa padły z ust księcia Sussex. "Mam dość tego, w jaki sposób mnie tratują. Nie jest to idealna sytuacja" - miał powiedzieć książę. Zobacz też: Księżna Kate poprawiła urodę przed koronacją? Porównano zdjęcia.