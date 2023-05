Roxie Wegiel w odważnej sesji. 18-latka pozowała w samej bieliźnie

Roksana Węgiel w styczniu skończyła 18 lat, jednak daleko jej do wizerunku nieopierzonej nastolatki. Piosenkarka już od kilku ładnych lat lubi szokować odważnymi i dojrzałymi kreacjami. Sama w wywiadach zresztą przyznaje, że szybciej dorosła i znacznie lepiej dogaduje się ze starszymi znajomymi. Zapewne ogromny wpływ na jej przemianę ma związek z 26-letnim Kewinem Mglejem. Mężczyzna jest już ojcem, a Roxie musiała odnaleźć się w nowej dla niej roli - macochy. Ostatnie zdjęcia tylko potwierdzają, że Roksana jest już świadomą kobietą.

REKLAMA

Zobacz wideo Roxie Węgiel w rozmowie z Plotkiem rozlicza swoje ostatnie pięć lat kariery [WYWIAD PLOTKA]

Roksana Węgiel znowu szokuje. Tym razem pozowała w skąpym bikini

Węgiel wzięła udział w sesji promującej najnowszą kolekcję znanej marki produkującej bieliznę. Na zdjęciach widzimy piosenkarkę w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Roksana ma rozpuszczone włosy i zawadiacko spogląda w obiektyw. Zwróciliśmy uwagę także na buty - oryginalne kowbojki połyskujące na zielony, metaliczny kolor. W tym wydaniu młoda piosenkarka wygląda na odrobinę starszą, niż jest w rzeczywistości. W opisie Węgiel nawiązała do niedawno rozpoczętych matur. Wokalistka ukończyła już etap egzaminów pisemnych i nie może doczekać się wakacji.

Czujecie już wakacyjny vibe? Ja już po wszystkich pisemnych! Teraz to już totalnie nie mogę się doczekać koncertów i festiwali.

Iza Zeiske z "Gogglebox" pokazała swój dom. Ogród zachwyca

Roksana Węgiel wywołała burzę maturalną stylizacją

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie Roksana Węgiel stała się bohaterką maturalnego skandalu. Młoda piosenkarka pokazała, w jakim stroju udała się na egzaminy. W sieci wybuchła burza - zdaniem wielu komentujących, kamizelka i krótka spódniczka to stroje nieadekwatne do tak formalnych okoliczności. Głos zabrała specjalistka od stylu, Irena Kamińska-Radomska. Jurorka "Projektu Lady" nie żałowała gorzkich słów. " Uważam, że jej strój był nieadekwatny do sytuacji. Nie chodzi przecież tylko o wyniki tego egzaminu, ale również o dojrzałość człowieka. Z mojej perspektywy, a nawet nie mojej, a etykiety, strój pani Węgiel był nieodpowiedni. (...) Może to jest modne, ale matura to nie okazja, by tak się ubierać. Moim zdaniem Roksana Węgiel pokazała lekceważący stosunek do wydarzenia oraz osób, które brały w nim udział". ZOBACZ TEŻ: Roxie Węgiel i afery o maturalny strój ciąg dalszy. Włączył się Andrzej Duda. Wymowny gest z najwyższego szczebla