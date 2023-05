"Nasz nowy dom" jest jednym z flagowych formatów Polsatu i cieszy się niesłabnącą popularnością. Na przestrzeni lat ekipa wyremontowała 300 domów, nad czym bacznie czuwała Katarzyna Dowbor. Od kiedy media obiegła informacja o jej zwolnieniu, dziennikarka podkreśliła, że decyzja nie należała do niej. Wzruszona opublikowała wideo na Instagramie, w którym podziękowała za liczne głosy wsparcia. Jak zdradziła nam osoba pracująca w Polsacie, Edward Miszczak już od jakiegoś czasu planował zaprowadzić duże zmiany. Teraz myśli o osobie, która zastąpi uwielbianą przez widzów dziennikarkę. Nasz informator zdradził, że ma to być kobieta. Pojawiły się plotki, że Dowbor może zastąpić Izabela Janachowska, którą widzowie kojarzą z współprowadzenia "Tańca z Gwiazdami". Prezenterka zareagowała na te doniesienia. Nie mogła być bardziej tajemnicza.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Dowbor dogaduje się z Edwardem Miszczakiem? "Nie bywam w siedzibie"

To Janachowska zastąpi Dowbor w Polsacie? Jest jej reakcja

Edward Miszczak jako nowy dyrektor programowy Polsatu zaprowadza ogromne zmiany w stacji. Jak to określiła Katarzyna Dowbor "nowe szefostwo, nowe porządki i to odmładzanie wszystkiego i wszystkich." Portal Pudelek podał, że kandydatką, która ma największe szanse, by zastąpić uwielbianą przez fanów dziennikarkę, jest ponoć Izabela Janachowska. Prezenterka nie chciała dementować tych doniesień. Postawiła za to na dyplomację i starała się nie urazić ani dziennikarki, ani Miszczaka.

Z uwagi na ogromny szacunek i dla Kasi Dowbor, i dla decyzji pana dyrektora Miszczaka, nie chciałabym komentować zmian w programie "Nasz Nowy Dom". Mogę jedynie powiedzieć, że to dla mnie wielki zaszczyt, że moje nazwisko przewija się w tej dyskusji, ale wszelkie decyzje pozostawiam w tej sprawie "siłom wyższym" - tajemniczo odpowiedziała prezenterka.

Cleo bez grama makijażu. Zdradziła trzy sposoby na zdrowy wygląd

"Nasz nowy dom". Miszczak zwolnił Dowbor i nie ma nikogo na jej zastępstwo?

W kuluarach mówi się, że Edward Miszczak długo bił się z myślami, w końcu jednak podziękował dziennikarce za współpracę. Źródło Plotka donosi, że Miszczak ma już kilka pomysłów na to, kto mógłby zastąpić Dowbor na stanowisku prowadzącej "Nasz nowy dom": "Na giełdzie nazwisk jest kilka gwiazd Polsatu, między innymi Paulina Sykut-Jeżyna, Ewa Wachowicz i Dominika Tarczyńska, która do tej pory była twarzą wspieranego przez stację stowarzyszenia "Program Czysta Polska". Mówi się też, że program mogłaby poprowadzić niewidziana od kilku lat na antenie stacji Agnieszka Hyży, a nawet synowa Katarzyny Dowbor, Joanna Koroniewska".