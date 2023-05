Sia należy do grona artystek, które starają się bardzo chronić szczegółów życia prywatnego. Piosenkarka długo ukrywała własny wizerunek, tłumacząc, że nie szuka sławy. O jej związkach również nie wiadomo zbyt wiele. Spotykała się z kilkoma mężczyznami, a nawet była zaręczona. Te relacje jednak nie przetrwały próby czasu. Od jakiegoś czasu jest zakochana w Danie Bernardzie. Para jest już po ślubie, który wzięli w tajemnicy.

REKLAMA

Zobacz wideo Czesław Mozil o weselu za dwa tysiące. Z czego zrezygnował?

Sia wzięła kameralny ślub

9 maja media zaczęły obiegać zdjęcia z ceremonii ślubnej Sii i Dana Bernarda. Para w ubiegły weekend zorganizowała kameralną uroczystość w posiadłości Villa Olivetta Domenico Dolce i Stefano Gabbana w Portofino we Włoszech. Została ona ozdobiona złotymi stołami i mnóstwem świec. Przysięgę złożyli pod żelazną altaną, zdobioną różowymi, fioletowymi, żółtymi i białymi kwiatami. Na miejscu towarzyszyło im zaledwie czterech gości, co świadczy o tym, że chcieli, aby uroczystość była bardzo intymna. Na ten moment nie wiadomo, jak wyglądało ich wesele. Co ciekawe, w tej samej lokalizacji rok temu miłość przysięgali sobie Kourtney Kardashian i Travis Barker.

Sia zachwyca w koronkowej kreacji

Choć piosenkarka sama nie podzieliła się relacją ze ślubu, to natychmiast wyręczyli ją paparazzi. Na zdjęciach widać, że Sia miała na sobie tego dnia piękną koronkową suknię o kroju syrenki, którą zestawiła z welonem z różowym wykończeniem. W ręku trzymała bukiet białych róż. Z kolei jej ukochany zaprezentował się w niebieskim smokingu z jedwabnym paskiem i muszką. Trzeba przyznać, że całość została utrzymana w niezwykle romantycznym klimacie.

Marokańskie WAGs to prawdziwe piękności. Aktorka, piosenkarka i gwiazda Youtuba

Sia długo ukrywała ukochanego

Sia stara się nie dzielić szczegółami relacji, w jakie wchodzi i tak też było tym razem. Piosenkarka po raz pierwszy pojawiła się u boku ukochanego na premierze "West Side Story". Później można było ich zobaczyć między innymi na zdjęciu opublikowanym przez artystkę na Instagramie. Tożsamość jej partnera nie była jednak znana. Zawsze zakrywali twarze i raczej unikali blasku fleszy. Nie dzielili się również informacją o zaręczynach, ani tym kiedy weszli w związek.