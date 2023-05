Cleo bez grama makijażu. Zdradziła trzy sposoby na zdrowy wygląd

Cleo zyskała popularność dziesięć lat temu, gdy we współpracy z Donatanem nagrała singiel "My Słowianie". Rok później duet wziął udział w Eurowizji, a Cleo wkrótce rozpoczęła solową karierę. Dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiej estrady, a także jurorką w programie "The Voice Kids". Od początku jest wierna swojemu wizerunkowi, na który składają się mocny makijaż i włosy spięte w wysoki kucyk lub warkocz. Gwiazda czasem pokazuje się na Instagramie w wersji całkowicie sauté. Jak wygląda bez makijażu?

Tak Cleo wygląda bez makijażu

Cleo lubi eksperymentować z mocnym makijażem, ale nie ma problemu z tym, żeby pokazać się w naturalnej wersji. Pod koniec 2022 roku nagrała dla fanów wideo, na którym zaprezentowała, jak przygotowuje cerę do nałożenia kosmetyków. Wokalistka prezentuje się na nim niezwykle świeżo. Pod postem nie brakuje głosów zachwyconych fanów.

Cerę to pani ma fenomenalną.

Bez makijażu przepięknie wyglądasz, a w makijażu to odjazd totalny - czytamy.

Cleo zdradziła trzy sposoby na zdrowy wygląd

Cleo zdradziła także, jakie są jej sposoby na zdrowy wygląd. Okazuje się, że jej kluczem do sukcesu jest sen, dieta i pielęgnacja. "Cały rok jestem w permanentnym biegu. Do domu wskakuję raz na miesiąc, przepakować walizkę. W tym pędzie muszę o siebie dbać, więc mam swoje trzy zasady: dobry sen, zdrowe zbilansowane jedzonko i rytuały pielęgnacyjne" - napisała pod nagraniem na Instagramie.

Polskie gwiazdy bez makijażu

Gwiazdy polskiego show-biznesu coraz chętniej stawiają na naturalność. Udowadniają tym samym, że nie potrzeba tony filtrów, aby prezentować się zjawiskowo. Pamiętajmy, że przebarwienia na twarzy czy zmarszczki to coś normalnego i żaden powód do wstydu. Kto z polskich gwiazd nie ma problemu z naturalnością? Małgorzata Rozenek czasem dodaje relacje prosto po przebudzeniu. Problemów z brakiem filtrów nie ma również Agata Młynarska czy Dorota Szelągowska. Również Katarzyna Cichopek bez makijażu zachwyca promienną cerą. Zobaczcie, jak inne polskie gwiazdy prezentują się w naturalnym wydaniu.