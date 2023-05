Z początkiem czerwca 2022 roku media obiegła zaskakująca informacja. Shakira rozstała się z wieloletnim partnerem Gerardem Pique, z którym doczekała się dwóch synów - Milana i Sashy. Mówi się, że powodem miały być liczne zdrady ze strony piłkarza. Ponoć umawiał się Clarą Chią Marti jeszcze podczas trwania ich związku. Piosenkarka co rusz wbijała szpilę byłemu partnerowi. Nagrała piosenkę, w której stwierdziła, że ten "wymienił Ferrari na Twingo", a także sugerowała, że jej była teściowa to "wiedźma". Pojawiły się plotki, że kilka miesięcy po rozstaniu zaczyna układać sobie życie miłosne na nowo. Ponoć spotyka się z Tomem Cruisem.

Shakira przyłapana z Tomem Cruisem na wyścigu Formuły 1

W ubiegły weekend Shakira z dziećmi wybrała się na wyścig formuły Grand Prix Formuły 1 w Miami. Na miejscu została przyłapana przez paparazzi w towarzystwie Toma Cruise'a. Tego dnia piosenkarka miała na sobie zielony top z głębokim dekoltem, który zestawiła z szerokimi spodniami. Z kolei aktor postawił na ciemne spodnie i białą koszulkę polo. Na zdjęciach widać, że humory im dopisywały. Do sieci trafiło nawet nagranie, na którym prowadzili ożywioną rozmowę, kiedy nagle jeden z synów byłej partnerki Gerarda Pique do niej podbiegł i się przytulił.

Shakira spotyka się z Tomem Crusiem

Po tym, jak Shakira i Tom Cruise zostali przyłapani przez paparazzi, media natychmiast obiegła informacja o tym, że od jakiegoś czasu się spotykają. Według Page Six aktor na dobre się w niej zadłużył "On jest niezwykle zainteresowany zbliżeniem się do niej. Jest chemia". Gwiazdor decyduje się na małe gesty, aby pokazać, że traktuje ją poważnie. Ponoć ostatnio nawet wysłał jej kwiaty. Ona zresztą nie szczędzi mu komplementów. Znalazła w nim ogromne wsparcie, czego już od jakiegoś czasu potrzebowała. "Shakira potrzebuje miękkiej poduszki, na której może się oprzeć i to może być Tom. Uważa, że on jest miłym i utalentowanym przystojniakiem. No i jest od niej wyższy!" - zdradza informator. Myślicie, że ta dwójka już niebawem ujawni, co ich łączy?