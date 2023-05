Artur Orzech komentował w TVP konkurs piosenki Eurowizji przez prawie 30 lat. Nic więc dziwnego, że dla wielu jego głos jest po prostu integralną częścią transmisji z tych koncertów. Po zakończeniu współpracy z telewizją publiczną dziennikarz przeniósł swoje relacje do sieci. Na swoim kanale na Youtubie podczas zeszłorocznego finału zgromadził ponad 130 tys. widzów. Czy w tym roku również będziemy mogli usłyszeć jego komentarz? Dziennikarz przerwał milczenie.

Artur Orzech zabrał głos. Zapowiedział swój komentarz do tegorocznego finału Eurowizji

Kiedy tylko rozpoczęła się eurowizyjna gorączka, związana ze zbliżającymi się koncertami, w Polsce pojawiło się pytanie: czy Artur Orzech ponownie skomentuje finał? Wiele osób nie wyobrażało sobie, aby mogło w tym roku zabraknąć jego relacji. Dziennikarz trzymał wszystkich w niepewności do ostatniej chwili. Jak się okazało, to opóźnienie wynikało jedynie z innych zawodowych zobowiązań. Komentator musiał znaleźć sposób na połączenie obowiązków z nadawaniem relacji dla miłośników Eurowizji.

Tak późno się odzywam, tylko i wyłącznie z jednego powodu, że praca zawodowa sprowadzi mnie w tym czasie na Dolny Śląsk. Bałem się, że nie uda się połączyć dwóch rzeczy. Ale wszystko się uda. - wytłumaczył.

Przy okazji zdradził, że na potrzeby tego "youtubowego" studia Eurowizji udostępniono mu pomieszczenia Telewizji Sudeckiej. Szykuje się więc ciekawa relacja. Na liczne prośby i pytania fanów odpowiedział dopiero 8 maja, na dzień przed pierwszymi półfinałami. Jednakże warto było czekać na to, co powie. "Tak, z przyjemnością będę z wami 13 maja w trakcie finału eurowizyjnego w Liverpoolu" - ogłosił na swoim kanale na YouTube - "będę komentował, będę dorzucał swoje trzy grosze. Nie byłbym w stanie odmówić tej obecności z wami" - powiedział.

Orzech zwrócił się również do swoich fanów, którzy co roku oglądają jego relacje: "Dziękując z całego serca za to, że jesteście, za te 100 tysięcy wyświetleń co roku, że mimo tych trudności, że musicie oglądać gdzie indziej te transmisje, a mnie słuchacie na youtubowym kanale oficjalnym". Na reakcję nie trzeba było długo czekać, bo film zalały pozytywne komentarze: "Eurowizja tylko z panem i zawsze z panem, dziękujemy", "Cudownie! Bez pana Eurowizja to nie to samo", "Zawsze będzie pan dla mnie głosem Eurowizji".

Czyj głos usłyszymy w telewizji? Komentatorzy Eurowizji w TVP

Kariera Artura Orzecha w TVP zakończyła się w 2021 roku. Telewizja poinformowała wówczas, że zerwała umowę z dziennikarzem. Powodem takiej decyzji miało być niestawienie się mężczyzny w pracy, na nagraniu specjalnego, charytatywnego odcinka programu "Szansa na Sukces". Orzech zaprzeczył tym informacjom w mediach społecznościowych, tłumacząc, że to on złożył wypowiedzenie, a nie został zwolniony. W "Szansie na sukces" Artura Orzecha zastąpił inny znany dziennikarz muzyczny - Marek Sierocki. Taka sama podmianka dotyczy również Eurowizji. Tegoroczny finał konkursu poprowadzi Aleksander Sikora, a partnerować mu będzie właśnie Sierocki.