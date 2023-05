Magda Pyznar aktywnie działa na Instagramie. Kilka lat temu powitała na świecie córkę, której dała na imię Zuzanna. Celebrytka całkowicie zerwała z wizerunkiem imprezowiczki z "Warsaw Shore". Po programie zdobyła licencję dietetyka, wyprowadziła się z Polski do Hiszpanii. Jest także autorką książek, takich jak "60" i "Sankcja", w których możemy poznać sekrety nocnego życia w Warszawie. Jak się okazało w publikacji "60" Pyznar opisała historię nieszczęśliwej miłości z mężczyzną, który miał zatargi z prawem. Zainspirowała się historią ze swojego życia, a podczas najnowszego wywiadu wróciła pamięcią do czasu, gdy była zaraz po trudnym porodzie i dowiedziała się, że została samodzielną mamą. Po narodzinach córki jej partnera aresztowano.

Magda Pyznar wspomina aresztowanie partnera. "Prawie na moich oczach to się stało"

Magda Pyznar w najnowszym wywiadzie z Darią Pacańską dla "Dzień dobry TVN" opowiedziała o jednym z trudniejszych momentów w życiu. W 2019 roku urodziła córkę Zuzannę. Poród odbył się poprzez cesarskie cięcie. Krótko po tym, gdy myślała, że będzie mogła skupić się na rodzinie, mając przy tym wsparcie ukochanego, doszło do aresztowania mężczyzny. Celebrytka ujawniła, że bardzo to przeżyła, a cała sytuacja rozegrała się na jej oczach.

To było straszne, ponieważ kobieta, która rodzi dziecko, to już targają nią emocje. To nowa rzeczywistość, kobiety często mają depresję poporodową. Po pięciu dniach zostałam sama z dzieckiem. Prawie na moich oczach to się stało, więc traumatyczne przeżycie. Ja naprawdę, pomimo tego, że byłam silna i miałam ogromne wsparcie wszystkich dookoła, to miałam takie myśli, że wyjdę po prostu i skoczę z balkonu - wyznała Magda.

Świeżo upieczona mama, zamiast skupić się na dziecku, żyła w stresie i liczyła na to, że uda się wyciągnąć ojca dziecka z więzienia za kaucją. Na miesiąc mężczyzna wrócił do domu, ale po tym czasie wrócił za kraty. Jak przyznała Magda w rozmowie, ten czas wystarczył, by córka bardzo zżyła się z ojcem. Dlatego celebrytka postanowiła jej nie wyjaśniać, gdzie jest ojciec. Podkreśliła, że kocha partnera i nigdy w niego nie zwątpiła. Z Zuzanną rozmawia o tacie, w domu stoją powystawiane jego zdjęcia. Jak stwierdziła "wierzy, że są już bliżej końca". Gdy partner wyjdzie z więzienia, marzą o otworzeniu baru w Hiszpanii.

Zuzia jest bardzo mocno związana z tatą, ponieważ wręcz to on spędzał z nią więcej czasu, bo ja miałam jakieś eventy czy warsztaty taneczne. On też nigdy mnie nie zatrzymywał, dawał mi się rozwijać, wspierał mnie bardzo mocno. Na razie Zuzia uważa, że tata jest w szpitalu. Nie wiem, kiedy powiem jej prawdę. Myślę, że musi dać mi trochę czasu, ponieważ jest mała.

Magda Pyznar zwróciła się z prośbą o pomoc do specjalistów

Celebrytka z uwagi na dobro dziecka i swoje zgłosiła się do psychologa. Przyznała, że przez trudne przeżycia zaczęła cierpieć na depresję. "Początki były takie, że nie potrafiłam wstać z łóżka, gdzie musiałam się opiekować dzieckiem, które już chodziło, biegało. Miałam pomoc rodziny z jednej i z drugiej strony. Wybrałam się do psychologa i na początku chodziłam z trzy, cztery razy w tygodniu, bo potrafiłam siedzieć pod ścianą i nie robić nic, nie mówić, więc naprawdę to było straszne przeżycie. Ostatnio znowu mi się pogorszyło, znowu zaczynam terapię - wyjaśniła".

