Premiera kolekcji Mugler dla H&M przyciągnęła wszystkie polskie gwiazdy związane z modą. 9 maja w Warszawie w butiku sieciówki pojawiły się m.in. Ada Fijał, Joanna Horodyńska Zofia Ślotała, Karolina Pisarek, Marina, Maffashion i wiele innych znanych nazwisk. Większość z celebrytek postawiła na projekty od francuskiego domu mody. Na pokazie była obecna także Sabina Jakubowicz. Polska modelka miała na sobie kolczyki, za które ze spokojem można kupić mieszkanie.

Modelka w kolczykach w cenie mieszkania

Sabina Jakubowicz zrobiła niesamowitą karierę w modelingu. Początkowo traktowała to jako dodatkową pracę, w trakcie studiów ekonomicznych. Z czasem chodziła po wybiegu na pełen etat. Karierę rozpoczęła w Europie, potem wyjechała do Stanów Zjednoczonych. W tym roku chodziła po takich pokazach jak Miu Miu, Dior, Chanel, Alexander McQueen, Off-White, Givenchy. Była także zaproszona przez zespół Alexandra McQueena na Festiwal Filmowy w Cannes. Modelka pojawiła się 9 maja w Warszawie w kombinezonie z prześwitami projektu Muglera. Jednak to jej kolczyki zwróciły naszą uwagę. Jest to biżuteria Chanel warta 80 tysięcy euro. To prawie 380 tysięcy złotych. Za tę cenę można kupić mieszkanie!

Sabina Jakubowicz Fot. AKPA

Maffashion

Na tak ważnym modowym wydarzeniu nie mogło zabraknąć Julii Kuczyńskiej. Maffashion również pojawiła się na premierze w kreacji, która będzie dostępna od 11 maja w sieciówce. Influencerka miała na sobie czarną długą suknię tubę. Gorsetowa góra była bez ramiączek. Kreacja ma siateczkowe wstawki nad biustem i na biodrach. Maffashion na nogach miała srebrne szpilki. Jedynym akcentem kolorystycznym są neonowe paznokcie. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii u góry strony.

Maffashion Fot. AKPA