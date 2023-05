Eurowizja 2023. Konkurs tylko dla dorosłych? TVP nadało limit wieku widzów

W tym roku Liverpool jest gospodarzem największego wydarzenia w światowym kalendarzu muzycznym. Piłka nożna, muzyka i gościnność to rzeczy, z których słynie to urokliwe, brytyjskie miasto na całym świecie. Liverpool przygotowując się do organizacji Konkursu Piosenki Eurowizji 2023 umieścił Ukrainę w centrum tegorocznej imprezy. 9 maja odbył się pierwszy półfinał tegorocznego konkursu. Widzowie są zaskoczeni decyzją TVP. Okazuje się, że zdaniem produkcji, show nie mogą oglądać wszyscy.

REKLAMA

Zobacz wideo Blanka o petycji związanej ze zmianą werdyktu. Czuje się zagrożona?

Eurowizja 2023. TVP ustawiło limit wieku widzów

Jednym z kanałów, na którym można było oglądać pierwszy półfinał, było TVP. Widzowie zwrócili uwagę, że w lewym górnym rogu znalazła się ikonka z liczbą 16, co oznacza, że władze stacji ustaliły minimalny wiek odbiorcy. Z tego wynika, że Telewizja Polska zasugerowała, że osoby młodsze nie powinny oglądać Konkursu Piosenki Eurowizji. Internauci byli w szoku. Zdziwili się, że konkurs muzyczny może być dla nieodpowiedni dla najmłodszych widzów. "Od kiedy Eurowizja jest 16+", "Czemu Eurowizja ma taki limit wiekowy?" - pisali na Twitterze.

Eurowizja 2023. Chorwacja wywołała emocje wśród widzów. "Dlaczego to zrobili?"

TVP obawia się, że na Eurowizji pojawią się osoby LGBT? Internauci reagują

Wśród użytkowników Twittera pojawiła się teoria, dlaczego TVP wprowadziło ograniczenie wiekowe podczas emisji Eurowizji. Niektórzy stwierdzili, że to wszystko z obawy, że młodzi widzowie będą mogli oglądać promocję środowiska osób LGBT. Jak wiadomo, Telewizja Polska za wszelką cenę stara się, aby takie treści nie docierały do widzów. Pojawiły się też sugestie, że to teledysk Blanki spowodował takie działanie. Internauci byli oburzeni. "Bo może gejów znowu pokażą i co wtedy?", "Przez teledysk Blanki" - czytamy w komentarzach.ZOBACZ TEŻ: Jasnowidz Krzysztof Jackowski przewiduje, czy Blanka wygra Eurowizję. "Obym się nie pomylił"