9 maja w Warszawie odbyła się inauguracja fundacji Omeny Mensah. W Wilanowie zjawił się tłum gwiazd, które wspierają działalność charytatywną byłej prezenterki. Podczas uroczystej imprezy wyróżniono statuetkami dla osób szczególnie zaangażowanych w pomoc innym. Kto się zjawił na wystawnym przyjęciu?

REKLAMA

Zobacz wideo "True Love". Zwycięzcy programu o wrażeniach po finale. Co było dla nich najtrudniejsze?

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska

Omenaa Mensah pojawiła się w towarzystwie ukochanego Rafała Brzoski. Założycielka fundacji postawiła na czarną stylizację. Miała na sobie obcisłą sukienkę oraz szeroką marynarkę z aksamitnymi połami. Całość dopełniła delikatna biżuteria. Mensah pokazała się w naturalnej fryzurze, czyli bujnym afro. Humor jej dopisywał, a na zdjęciach pozowała roześmiana w towarzystwie ukochanego, który nie szczędził jej czułości.

Omenaa Mensah, Rafał Brzoska Fot. AKPA

Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens

Swoją obecnością zaszczycili Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens. Założycielka marki modowej zjawiła się w szarym komplecie złożonym ze spodni z szerokimi nogawkami i kamizelki, delikatnie eksponującej brzuch, oraz zarzuciła na ramiona oversizową marynarkę. Włosy zostawiła rozpuszczone. Rooyens postawił na czerń, w tym dobrał dodatek w postaci okularów przeciwsłonecznych.

Joanna Przetakiewicz, Rinke Rooyens Fot. AKPA

Katarzyna Sokołowska i Artur Kozieja

Reżyserka pokazów na ten wieczór postawiła na biały komplet. Z tą różnicą, że składał się on z marynarki i spódnicy. Zapięta dwurzędowa góra podkreślała talię Sokołowskiej. Dół o długości midi z rozcięciem eksponował wysokie, sznurowane buty. Dół marynarki i spódnicy był postrzępiony. W ręku celebrytka trzymała czarną torebkę. Na twarzy miała okulary przeciwsłoneczne w tym samym kolorze. To, co przykuwa wzrok to dość specyficzny, bardzo wysoki kok. Partner Sokołowskiej, Artur Kozieja miał na sobie granatowy garnitur z dwurzędową marynarką, czarne buty, białą koszulę i okulary awiatorki.

Katarzyna Sokołowska, Artur Kozieja Fot. AKPA

Krupińska w końcu dodała nagranie z mężem. "Miło was widzieć tak rodzinnie"

Małgorzata Foremniak

Małgorzata Foremniak również prezentowała się bardzo elegancko. Miała biały garnitur, pod który założyła bluzkę w kolorowy print. Całość dopełniła torebka, trzymana w ręce, w kolorze wina. Do całości dobrała białe szpilki w szpic. Podczas wydarzenia pojawiła się także Barbara Kurdej-Szatan z mężem Rafałem Szatanem, Grażyna Kulczyk, Bartek Jędrzejczak, Rafał Zawierucha z żoną, Jaga Hupało. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii u góry strony.

Małgorzata Foremniak Fot. AKPA