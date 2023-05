6 maja odbyła się koronacja króla Karola III. Celebracje trwały trzy dni. Jednak na tym nie koniec. 9 maja w Pałacu Buckingham odbyło się koronacyjne garden party. Oczywiście nie mogło zabraknąć następcy tronu i jego żony. Księżna Kate po raz kolejny zachwyciła. U boku księcia Williama zaprezentowała się w stylizacji, którą już kiedyś miała na sobie. To samo tyczy się dodatków. Podejście księżnej Walii bardzo spodobało się internautom, którzy doceniają, że Kate nosi kreacje więcej niż raz.

Księżna Kate w pięknym komplecie. Powtórzyła stylizację

W dobie kryzysu ekologicznego dużo mówi się o zrównoważonym rozwoju oraz większym przykładaniu uwagi do zakupów. Modne stają się sklepy vintage, second handy. Można także powtarzać kreację. Fanką tego ostatniego jest księżna Kate. Podczas koronacyjnego garden party miała na sobie komplet, który założyła w 2019 roku w Ascot. To przepiękna spódnica i koszula w gołębim kolorze od Elie Saab. W oryginale góra ma krótki rękaw. W kreacji księżnej jest on długi i przezroczysty, ozdobiony perłami i koronką. Dodatki w postaci kapelusza w tym samym kolorze, srebrnych szpilek i torebki, księżna również miała na sobie w Ascot.

Księżna Kate Jonathan Brady / AP / AP

Podejście to bardzo spodobało się internautkom. Wiele napisało, że kreacja jest jedną z ich ulubionych i cieszą się, że księżna Kate zdecydowała się ponownie ją założyć. "Ach ta kreacja. W końcu założyła ją ponownie", "Jedna z moich ulubionych", "Doceniam, że powtarza outfity, jak każda 'normalna' osoba" - brzmiały komentarze.

Kiedy spóźniona księżna Kate pojawiła się w opactwie westminsterskim, zachwyciła wszystkich. Miała na sobie czerwono-niebieską szatę, spod której widać suknię od Alexandra McQueena w kolorze kości słoniowej. Wykonana z jedwabiu kreacja wykończona została haftami z motywami róży, ostu, żonkila i koniczyny, reprezentującymi każdy z czterech narodów. Do tego dobrała przykuwającą oko kwiatową ozdobę na głowę od Alexandra McQueena i delikatne, wiszące kolczyki. Z kolei włosy miała upięte w pięknego koka. Makijaż księżnej Kate również był bez zarzutów. Brązowe smokey eyes podkreśliło brązową teczkowe. Aż trudno było oderwać wzrok.