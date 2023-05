Belgijski aktor został zaatakowany przez stado gęsi. Jest w szpitalu

Dimitri Leue postanowił podzielić się z internautami nieszczęściem, które go spotkało. Mężczyzna trafił do szpitala po tym, jak zaatakowały go egipskie gęsi. Mimo że ptaki wydają się nie być agresywne, to sytuacja była naprawdę poważna. Aktor uciekał co sił w nogach i w pewnym momencie po prostu się potknął. Podczas upadku doznał poważnych skaleczeń, które musiały zostać opatrzone przez specjalistów.

Dimitri Leue leży w szpitalu. Potknął się, gdy uciekał przed stadem egipskich gęsi

Na instagramowym koncie Leue'a znalazł się niecodzienny post. Mężczyzna postanowił poinformować swoich fanów o tym, że jest w szpitalu. W placówce medycznej znalazł się w skutek ucieczki przed stadem egipskich gęsi. Do zdarzenia doszło w Boekenberg Park w Deurne. Powszechnie uważa się, że tego typu zachowania mogą pojawiać się wśród ptaków jedynie w okresie lęgowym. Mogą one wtedy nadmiernie bronić swoich gniazd i znajdujących się w nich młodych. Zwierzęta te mogą być wtedy wyjątkowo pobudzone i najzwyczajniej przewrażliwione. Najwyraźniej zachowanie Belga musiało je rozjuszyć i spowodowało nieoczekiwaną reakcję.

Spanikowany aktor zaczął uciekać co sił w nogach i nie patrzył na znajdujące się na drodze przeszkody. W pewnym momencie potknął się i upadł na ziemię. Rany, które sobie wyrządził, doprowadziły do wizyty w szpitalu. Wiadomo już, że popularnemu Belgowi nic poważnego się nie stało. Zalecono mu jednak pięciodniowy pobyt w placówce medycznej. Mimo że sytuacja miała zabawny charakter, to mogła skończyć się tragicznie.

Dimitri Leue - kim jest?

Dimitri Leue to jeden z najpopularniejszych belgijskich aktorów. Mężczyzna jest także reżyserem i pisarzem. Szczególne uznanie zdobył za wkład w życie teatralne – treści, przy których pracuje, skierowane są głównie do dzieci i młodzieży. Leue cieszy się ogromną popularnością w belgijskiej telewizji i często uznawany jest za eksperta. Spowodowane jest to jego imponującym dorobkiem zawodowym. Książki, które pisze, często są swoistym następstwem pracy w teatrze. Belg niezwykle aktywnie działa w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się z internautami swoim życiem prywatnym. Jego najnowszy post wywołał prawdziwy szok.