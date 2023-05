Edward Miszczak po raz pierwszy odpowiada za nową odsłonę "Tańca z Gwiazdami". Wiadomo, że nowy dyrektor programowy Polsatu chce podnieść jego oglądalność i przyciągnąć przed telewizory nową widownię. Bardzo liczy na powrót do show Marcina Hakiela. W końcu od czasu rozstania z Katarzyną Cichopek tancerz nie schodzi z pierwszych stron, a wiadomo, że to przyciągnie publikę przed telewizory. Wiadomo, że już w zeszłym roku proponowano mu powrót na parkiet, jednak Hakiel nie był zainteresowany. Znacznie bardziej interesuje go fotel jurora. Plotek dowiedział się, na jakim etapie są negocjacje.

Marcin Hakiem jurorem w "Tańcu z Gwiazdami"?

Jesienią na antenie Polsatu pojawi się 14. edycja tanecznego show. Za sprawą nowego dyrektora możemy spodziewać się powiewu nowości. Jak zdradziła Plotkowi osoba z produkcji, spore przetasowania mogą nastąpić w jury "Tańca z Gwiazdami". O swoją pozycję może być spokojna jedynie Iwona Pavlović. Zaczynają się także spekulacje, co do gwiazd, które mają wystąpić. Jedną z prawdopodobnych osób jest Paulina Smaszcz. Media zawrzały. Od razu zaczęto spekulować, że mogłaby wystąpić z Marcinem Hakielem, jeśli ten w końcu zdecyduje się na powrót do show. Plotek postanowił skontaktować się z osobą z produkcji. Duet byłych partnerów Kurzopków się nie wydarzy. Tancerz otrzymał jednak propozycję objęcia stanowiska jurora. Kogo by zastąpił?

Perspektywa pląsów na parkiecie "TzG" w wykonaniu Pauliny Smaszcz i Marcina Hakiela z pewnością rozpala wyobraźnię, ale prawda jest nieco mniej elektryzująca. Rzeczywiście, myślimy o Marcinie w ramach prac nad odświeżeniem formatu, ale od początku było wiadomo, że on już nie zatańczy. Hakiel przewija się w dyskusjach w roli nowego jurora i oferta w takim kształcie została mu złożona, zresztą nie po raz pierwszy. Wcześniej tancerz ją odrzucał ze względów osobistych, ale teraz wydaje się być nią na poważnie zainteresowany. Nie podjął jeszcze jednak ostatecznej decyzji, więc wszyscy mocno trzymamy kciuki, bo byłoby to niewątpliwe wzmocnienie składu jurorskiego dla wysłużonego show - zdradza nam osoba z produkcji show.

Marcin Hakiel w "Tańcu z Gwiazdami"

Marcin Hakiel pojawił się w pierwszym sezonie "Tańca z Gwiazdami" w 2005 roku u boku Katarzyny Skrzyneckiej. Dzięki udziałowi w show zyskał ogromną popularność. W drugim sezonie u jego boku wystąpiła Katarzyna Cichopek. Para wygrała Kryształową Kulę, a także zakochała się w sobie. Kilka lat później stanęła na ślubnym kobiercu. Doczekali się dwójki dzieci. Tancerz ostatni raz w programie wystąpił w 2009 r. I choć później nie brał już w nim udziału, drzwi show nie zostały dla niego zamknięte. Czas pokaże, czy wróci do produkcji, która tak wiele zmieniła w jego życiu.