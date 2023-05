Księżna Kate poprawiła urodę przed koronacją? Porównano zdjęcia

Księżna Kate jest niekwestionowaną ikoną stylu w rodzinie królewskiej. Zawsze wie, jak ubrać się stosownie do okazji. Jej dodatkowym atutem jest fakt, że doskonale zna zasady etykiety. Jej kreacje są bardzo dobrze przemyślane. Jak każdemu czasem zdarzają jej się gorsze stylizacje, jednak w większości sytuacji księżna Walii zachwyca. Jednak nie zawsze tak było. Gdy Middleton zaczęła spotykać się z przyszłym następcą tronu, jej styl był nijaki. Dotyczyło to również makijażu i fryzury. Influencerka Dana Omari oceniła zdjęcia z koronacji i kiedy księżna Kate miała 20 lat. Uznała, że obecnie jest piękniejsza niż kiedykolwiek.

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Kate w sukience za prawie 8 tysięcy złotych zaprezentowała nową fryzurę

Księżna Kate przeszła zabiegi upiększające przed koronacją? Influencerka porównała jej zdjęcia

Podczas koronacji króla Karola III księżna Walii zaprezentowała się w niezwykle eleganckim zestawie. Miała na sobie czerwono-niebieską szatę, spod której widać białą suknię. Do tego dobrała tiarę z liści i delikatne kolczyki. Z kolei włosy miała upięte w pięknego koka. Miała przepiękny makijaż podkreślający oko. 41-letnia księżna wyglądała zachwycająco. Dana Omari, która na Instagramie prowadzi cykl, w którym porównuje zdjęcia znanych osób z czasów młodości i obecnych, postanowiła wziąć pod lupę księżną Walii. Uważa, że żona następny tronu nigdy nie wyglądała piękniej. Nie wie jednak, czy Kate przeszła jakiekolwiek zabiegi medycyny estetycznej. Jeśli tak było, to były one bardzo naturalne.

Kate Middleton wykonała niezwykłą pracę i jest teraz najpiękniejsza, jaką kiedykolwiek była. Wyglądała oszałamiająco na koronacji. Ostatnie zdjęcie to po prostu moje ulubione zdjęcie "młodej Kate", kiedy próbowała swoich sił w modelingu - dodała zdjęcia ze słynnego pokazu mody, na którym książę William miał zauroczyć się w przyszłej żonie.

Książę William i księżna Kate spóźnili się na koronację

Księżna Kate i Rose Hanbury dzielą i męża i buty? Zainspirowała je Meghan?

Książę William i księżna Kate byli jednymi z najważniejszych uczestników koronacji. Do opactwa westminsterskiego przybyli z lekkim opóźnieniem. Jak podaje portal daily.mail.co.uk, jeden z brytyjskich dziennikarzy wskazuje powód. "Dzieci księcia Williama i księżnej Kate były winne niewielkiemu spóźnieniu rano w dniu koronacji" - czytamy na portalu. Król Karol III miał być wyraźnie poirytowany tym incydentem. "Nigdy nie możemy być na czas. Zawsze coś" - miał powiedzieć król, czekając w karocy na przybycie syna i synowej.