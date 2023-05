Danuta Martyniuk od dawna słynie z tego, że jest po prostu żoną sławnego męża. Nie każdy o tym wie, ale kobieta ma na swoim koncie rolę w jednym z teledysków zespołu Akcent. Wcieliła się w nim w tajemniczą piękność o kruczoczarnych włosach i z pewnością skradła serca wielu mężczyzn. Przypominamy, jak przed laty wyglądała małżonka jednego z najbardziej rozpoznawalnych piosenkarzy disco polo w Polsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Danuta Martyniuk o darmowych podpaskach i tamponach w szkole. „Kiedyś to było na receptę"

Lata temu Danuta Martyniuk wystąpiła w teledysku disco polo

Historia miłości Danuty Martyniuk i Zenka Martyniuka wydaje się być jak z bajki. Zakochani poznali się w drugiej połowie lat osiemdziesiątych i od razu przypadli sobie do gustu. Do pierwszego spotkania doszło podczas koncertu wokalisty. Na wykonanie pierwszego kroku nie pozwoliła mu nieśmiałość. Poprosił on wówczas o pomoc kolegę i tak rozpoczęła się miłość trwająca do dziś.

Danuta Martyniuk w klipie do 'Gwiazdy' screen YT

Powiedział Danusi (kolega - przyp. red.), że mi się podoba. Okazało się, że ja też nie byłem jej obojętny i w przerwie od występów podeszła do mnie. Zaczęliśmy rozmawiać. Po "Tulipanie" była wtedy moda na przedstawianie się nieprawdziwymi imionami. Kiedyś poznałem Cygana o imieniu Krystian i takim imieniem jej się przedstawiłem. Danusia powiedziała, że ma na imię Kinga. Najzabawniejsze jest to, iż nie byłem już wtedy anonimowy. Z drugiej strony Zenek mógł być równie dobrze czymś w rodzaju ksywki - napisał Zenek Martyniuk w książce pod tytułem "Życie to są chwile".

Danuta Martyniuk wystąpiła w teledysku Zenka, będąc już jego żoną. Miała wtedy długie włosy

Teledysk do utworu "Gwiazda" zespołu Akcent ujrzał światło dzienne ponad 20 lat temu i w może poszczycić się ponad 12 milionami wyświetleń. W rolę tajemniczej, czarnowłosej piękności wcieliła się Danuta Martyniuk. Była ona już wtedy żoną Zenka i miała z nim syna Daniela. Kobieta miała długie, ciemne włosy i zupełnie inny styl. Makijaż był bardziej wyrazisty, a stylizacja bardziej dopasowana i podkreślająca sylwetkę. Więcej zdjęć Danuty Martyniuk znajdziecie w naszej galerii na górze strony.