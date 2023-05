Witold Paszt odszedł w 2022 roku i zostawił zrozpaczoną rzeszę fanów i pogrążoną w żałobie rodzinę. Od 1978 roku mężczyzna był członkiem kultowego zespołu VOX, który tworzył razem z takim artystami jak Jerzy Słota, Dariusz Tokarzewski, Andrzej Kozioł oraz Ryszard Rynkowski. Podobno nazwę kolektywu stworzył ostatni z wymienionych członków wraz z Markiem Skolarskim, menadżerem grupy.

Córka Witolda Paszta walczy o prawa do nazwy zespołu ojca. Sprawa może trafić do sądu. Jest ostro

Wokół sprawy zrobiło się bardzo głośno. Stało się tak za sprawą medialnego wpisu Konrada Skolarskiego, czyli syna rzekomego współtwórcy legendarnej nazwy. Córka Paszta ma jednak inne zdanie na tematy założenia zespołu. Postanowiła walczyć o wyłączność do nazwy. Walka jest naprawdę zacięta.

We wspomnianym poście przeczytać możemy rację jednej ze stron. Mężczyzna twierdzi, że założycielem legendarnej grupy VOX jest jego ojciec. W ostatecznym wymyśleniu nazwy zespołu miał mu pomóc Ryszard Rynkowski. Jednak cała odpowiedzialność rzekomo ciążyła na barkach menadżera. To on miał za wszystko odpowiadać i mieć ogromny wpływ na późniejszy sukces artystów. Wczytując się w słowa Konrada Skolarskiego można mieć wrażenie, że tak łatwo nie odpuści.

Zespół VOX założył mój ojciec, jestem spadkobiercą praw autorskich. To mój tata wspólnie z Ryszardem Rynkowskim wymyślił nazwę grupy, to on wymyślił wizerunek grupy, logo, akceptował kompozycje, zatrudnił choreografów, nauczycieli tańca, wymyślił ruch sceniczny. (...) Ci wszyscy wielcy ludzie (Jerzy Jarosław Dobrzyński, Aleksander Maliszewski, Janusz Koman Komanband, Alexband, Zbigniew Górny - przyp. red.) żyją i w każdym momencie mogą potwierdzić jak było - napisał Konrad Skolarski.

Syn menadżera zespołu dodał także, że jego ojciec odpowiadał za ubiór członków zespołu, pisanie tekstów oraz decydował o wyborze aranżerów. "Nie jest istotne to, czy ktoś pisał piosenki, czy 'tylko' je wykonywał- to była grupa. Po usunięciu któregoś z ogniw wali się całość. I nawet właściciele praw autorskich do pierwszego okresu - ja i Ryszard - nie mamy prawa zastrzegać, czy domagać się rejestracji nazwy zespołu. Ale na litość boską- dotyczy to również innych członków zespołu, tym bardziej ich krewnych!" - czytamy na końcu wpisu.

Nagłą reakcję u mężczyzny wywołały działania córki Witolda Paszta. Postanowiła ona starać się o zastrzeżenie nazwy zespołu VOX i posiadanie wyłącznych praw do niej. Po stronie Skolarskiego stanął Ryszard Rynkowski. Na łamach "Super Expressu" przeczytać możemy, że syn menadżera grupy otwarcie powiedział "wynajęliśmy z Rynkowskim prawnika". To doskonały dowód na to, że sprawa jest naprawdę poważna. Jej dalszy przebieg jest trudny do przewidzenia, jednak z pewnością nie obejdzie się bez medialnych awantur.