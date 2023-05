Król Karol III to syn królowej Elżbiety i księcia Filipa. W dniu śmierci matki przejął jej wszystkie obowiązki, a w ostatnią sobotę został oficjalnie koronowany. Wiele mówi się w mediach o zachowaniu rodziny królewskiej podczas tej ceremonii, są komentowane ich stroje i najdrobniejsze gesty. Uwadze nie mogła umknąć również pewna sytuacja, w której uczestniczyli król i królowa. Co dokładnie między nimi zaszło?

Zobacz wideo Król Karol III spotkał się z prezydentem Zełenskim

Król Karol III chciał zaciekawić małżonkę obrazami. Ta jednak miała go w poważaniu

Nagranie przedstawiające tę sytuację znalazło się na TikToku. Król Karol III był wyraźnie zafascynowany obrazami, które otaczały scenę podczas uroczystości. Dzieła przedstawiały malownicze widoki. Zostały profesjonalnie podświetlone i dodatkowo w powolnym tempie przesuwały się dookoła sceny. Król pragnął, aby jego żona zwróciła na nie uwagę. Wspomniał o obrazach, pokazując na nie palcem. Królowa Camilla nawet nie skomentowała tego, na co zwrócił uwagę jej mąż. Raczej nie była zainteresowana tą dekoracją. W komentarzach na TikToku nie brakuje drwin z tej sytuacji.

Ta to zadowolona z życia, mina wiecznie ta sama.

Niektórzy internauci uważają, że królowa Camilla zmieniła się, jak tylko została ukoronowana. "Nigdy się niczym przejmowała. Chciała tylko zostać królową i pewnego dnia znaleźć się w podręcznikach od historii" - czytamy pod filmikiem. "Teraz zobaczymy prawdziwą Camillę" - napisała jedna z internautek. Pojawiły się także głosy broniące królowej. Część użytkowników TikToka uważa, że była ona po prostu zmęczona całym wydarzeniem.

Królowa Camilla nie przypadła do gusty Paulinie Smaszcz

Żona króla jest teraz na pierwszych stronach gazet. Nic dziwnego - w końcu oficjalnie stała się królową. Jej osoba nie przypadła do gustu Paulinie Smaszcz, która postanowiła udzielić komentarza w rozmowie z nami. "Nic o niej nie wiemy. Jaka jest? Co sądzi? Jakie ma poglądy? Obecnie jest przezroczysta. Wiemy tylko, że obrzydliwie weszła i była w związku z Karolem, który powinien dbać i szanować swoją żonę Dianę i swoich synów. Historia pokazała nam tylko jak podle i dwulicowo, Karol wykorzystał kobiety do swoich celów. To jego powinniśmy napiętnować, ale jak zawsze steorotypowo osądzamy kobiety" - wyznała znana doktor. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.