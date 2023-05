Najmłodszy syn księżnej Kate i Księcia Williama, książę Louis, jest uwielbianym członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej. Gdziekolwiek chłopiec się nie pojawi, oczy fanów są zwrócone właśnie na niego. Tym razem internauci zachwycili się nagraniem, podczas którego książę po raz pierwszy próbuje słodkiej przekąski z ogniska.

Książę Louis pełni pierwsze oficjalne obowiązki. A przy okazji zajada się smakołykami

W poniedziałek 8 maja książę Louis wraz z rodzicami i rodzeństwem odwiedził Bershire, niedaleko Londynu. Rodzina pojawiła się na budowie nowej siedziby lokalnej drużyny harcerskiej. Dla najmłodszych zaplanowano przeróżne atrakcje. Książę George z młodszym bratem uczyli się jeździć koparką, siedząc na kolanach księcia Williama. Natomiast księżniczka Charlotte pobierała lekcję strzelania z łuku. W mediach społecznościowych szybko pojawiły się zdjęcia i filmy z tego wydarzenia.

Śledzącym poczynania rodziny królewskiej jeden fragment szczególnie przypadł do gustu. W sieci opublikowano nagranie, na którym widać jak najmłodsze dziecko pary zbliża się do ogniska. Chłopiec zostaje poczęstowany S'mores. Jest to ulubiona przekąska skautów i harcerzy wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych. Składa się z krakersów, pianki i czekolady, które się ze sobą składa i opieka na ognisku. Patrząc po reakcji księcia Louisa ten smakołyk szybko stanie się i jego ulubionym!

Najsłodszy z całej rodziny królewskiej. Książę Louis podbija serca fanów

Książę Louis jest obecnie czwartym w kolejce do brytyjskiego tronu. Chociaż nie zapowiada się, aby kiedykolwiek został królem, to w sercach miłośników rodziny królewskiej pełni zaszczytne miejsce. Często skupia na sobie całą uwagę mediów. Fani uważają, że to dlatego, że zachowuje się po prostu jak normalne, niesforne dziecko. To właśnie jego naturalny sposób bycia i problemy z przestrzeganiem królewskiej etykiety tak bardzo działają na ludzi.

Syn księcia Williama i księżnej Kate wciąż jednak rzadko uczestniczy w oficjalnych wystąpieniach rodziców. Wszystko ze względu na jego młody wiek. Zabrakło go między innymi na ostatnim koncercie z okazji koronacji jego dziadka - Karola III. Jak podały wówczas media: to była już jego pora spania. Jednak krótki udział w uroczystościach z 6 maja wystarczyły, aby oczy całego świata znów były zwrócone na wybryki księcia Louisa.