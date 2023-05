Gwiazdy coraz chętniej stawiają na naturalność i bez krępacji publikują w mediach społecznościowych kadry bez makijażu. Udowadniają tym samym, że nie potrzeba tony upiększaczy, aby prezentować się zjawiskowo. Przebarwienia na twarzy czy zmarszczki to coś naturalnego, czego nikt nie powinien się wstydzić. Problemów z prezentowaniem się bez makijażu nie ma Katarzyna Cichopek. Prezenterka dodała ostatnio nagranie, w którym przemawia do obserwatorów w wersji sauté.

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek dementuje plotki o Photoshopie. "Moje ciało wiele zniosło"

Katarzyna Cichopek bez grama makijażu

"Rozpoczynam dzisiejszy dzień najpierw od odwiezienia dzieci do szkoły, a teraz przyjechałam na plan, dzisiaj gramy w bistro "Za rogiem", także będę wam pokazywała to i owo - powiedziała Katarzyna Cichopek w relacji na Instagramie. Aktorka "M jak miłość" na filmiku nie ma nawet grama makijażu i zachwyca promienną, naturalną cerą. Wiemy, że prezenterka TVP dba o pielęgnację twarzy, czego efekty widać gołym okiem. W przeszłości zdarzało się jej bowiem nagrywać relacje, na których pokazywała, jak nakłada wieczorną pielęgnację.

Katarzyna Cichopek fot. Instagram @katarzynacichopek

Inne gwiazdy bez makijażu

Katarzyna Cichopek to nie jedyna gwiazda, która pokazuje się bez makijażu. Małgorzata Rozenek i Marina czasem dodają relacje prosto po przebudzeniu. Problemów z brakiem filtrów nie ma również Agata Młynarska czy Dorota Szelągowska. Zobaczcie, jak inne polskie gwiazdy prezentują się w naturalnym wydaniu.

