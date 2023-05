Blanka Stajkow jest na ustach całego kraju, a wszystko za sprawą wygranych eliminacji do Eurowizji 2023. Już 11 maja widzowie będą mieli okazję zobaczyć, jak nasza reprezentantka poradzi sobie na brytyjskiej scenie. Chociaż złośliwi twierdzą, że Stajkow śpiewać nie umie, to już teraz jej piosenka "Solo" jest niemałym hitem. Obecnie zainteresowanie wokalistką jest spore, Stajkow ma już jednak za sobą pewne doświadczenia związane z telewizją, jest więc jej zapewne łatwiej poradzić sobie z popularnością. Nie zapominajmy, że reprezentantka Polski karierę zaczynała jako nastolatka.

Blanka wystąpiła w "Top Model". Jak wspomina udział w programie?

Chociaż Blanka w wywiadach podkreśla, że to muzyka jest jej największą pasją, w przeszłości jej wachlarz zainteresowań był o wiele szerszy. Stajkow trenowała taniec, pasjonowała się choreografią i modelingiem. Do wykonywania tego ostatniego zawodu ma doskonałe predyspozycje - wiele fanów zwraca uwagę na jej niebanalną urodę i idealne proporcja sylwetki. Nie wszyscy pamiętają, że w pewnym momencie próbowała sił w programie "Top Model". Chociaż nie dostała się do domu modelek, to widzowie i jurorzy z pewnością ją zapamiętali. Blanka powitała sędziów programu szerokim uśmiechem i nie ukrywała, że jest bardzo pewna siebie. Przeszkodą w robieniu kariery modelki okazał się jej zbyt niski wzrost, jednak Blanka z sentymentem wspominała udział w programie.

Raczej nikt z jurorów mnie nie zawiódł. Najfajniejsze wrażenie zrobił na mnie zdecydowanie Dawid Woliński, którego bardzo lubię i podziwiam. Marcin Tyszka też zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie, ale Kasia Sokołowska mnie bardzo zaskoczyła, ponieważ myślałam, że będzie gorzej nastawiona do mnie, a na sesji bardzo mi pomagała i tak poczułam, że trochę między nami zaiskrzyło - mówiła Blanka w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Eurowizja 2023. Gdzie oglądać?

Blanka Stajkow już 11 maja zaśpiewa swoją piosenkę "Solo" przed europejską publicznością. Wszystkie występy Konkursu Piosenki Eurowizji transmitowane będą w TVP1 i TVP Polonia. Konkurs będzie można śledzić także za pośrednictwem strony tvp.pl od godziny 21:00. Transmisje z koncertów będzie można także oglądać na YouTube. Zamierzacie oglądać?