Roksana Węgiel zyskała popularność dzięki udziałowi w "The Voice Kids". Od tamtego momentu jej życie zmieniło się o 180 stopni. Młoda wokalistka dosłownie dorastała na oczach fanów. W tym roku przyszło jej się zmierzyć z egzaminem dojrzałości. Roksana Węgiel pokazała, jaką stylizację wybrała na ten podniosły dzień i się zaczęło. Do sprawy odniosła się Irena Kamińska-Radomska, mentorka z programu "Projekt Lady". Jej zdaniem strój, na jaki postawiła młoda wokalistka, był nieadekwatny do sytuacji. W obronie Roksany Węgiel stanęła Doda. Echa tego konfliktu dotarły na wysoki szczebel. Do sprawy odniósł się sam prezydent.

Andrzej Duda polubił stylizację Roksany Węgiel. Utarł nosa Kamińskiej-Radomskiej

Andrzej Duda jest aktywny w mediach społecznościowych. Jak wiadomo, prezydent lubi czasem zostawić "lajka" pod postami ulubionych gwiazd. Tym razem postanowił on wesprzeć wschodzącą gwiazdę Telewizji Polskiej.

Andrzej Duda zareagował na wpis Roksany Węgiel, która opublikowała kolejną maturalną stylizację i ironicznie zapytała, "czy ten strój jest godny pereł"? Oczywiście było to nawiązanie do wcześniejszej wypowiedzi ekspertki od etykiety i dress code'u Ireny Kamińskiej-Radomskiej. Wszystko wskazuje na to, że prezydent, zostawiając "lajka" pod opublikowanym postem, dał znać, że spodobała mu się wybrana przez artystkę stylizacja.

Na udostępnionej fotografii Roksana Węgiel pozuje na łonie natury. Tym razem postawiła na kraciasty zestaw o błękitnym kolorze. Krótka spódnica i obcisła kamizelka podkreśliły jej sylwetkę. Zdaje się, że Andrzej Duda pragnie podążać za duchem czasu i jest za łamaniem stereotypowego ubioru na maturę. Być może pragnął również nieco utrzeć nosa mentorce "Projektu Lady". Jakiś czas temu skrytykowała ona jego postawę wobec księcia Williama.

Irena Kamińska-Radomska o maturalnym stroju Roksany Węgiel: Był nieodpowiedni

Najprawdopodobniej niebieski komplet i tym razem nie przypadłaby do gustu ekspertce. W poprzedniej wypowiedzi Irena Kamińska-Radosmka nie zostawiła na Roksanie Węgiel suchej nitki. Mentorka TVN nie przebierała w słowach i wypunktowała każdy mankament, który jej nie pasował. "Uważam, że jej strój był nieadekwatny do sytuacji. Nie chodzi przecież tylko o wyniki tego egzaminu, ale również o dojrzałość człowieka. Z mojej perspektywy, a nawet nie mojej, a etykiety, strój pani Węgiel był nieodpowiedni. (...) Może to jest modne, ale matura to nie okazja, by tak się ubierać. Moim zdaniem Roksana Węgiel pokazała lekceważący stosunek do wydarzenia oraz osób, które brały w nim udział" - mówiła mentorka. Zobacz też: Doda kpi z mentorki "Projekt Lady" i ma "radę" dla maturzystów. Nie słuchajcie jej. Reakcja Roksany Węgiel natychmiastowa.