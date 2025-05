Hubert Urbański prowadzi "Milionerów" od 1999 roku. Pięć lat przed tym przełomowym krokiem narodziła się jego druga córka Krystyna, która jest owocem małżeństwa z Urszulą Engelmayer. Dziś pociecha Urbańskiego ma 31 lat. W czym jest podobna do ojca? Mają wiele wspólnego! Na jej Instagramie możemy zobaczyć, jak wygląda i czym się zajmuje.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Urbański ogląda "Milionerów" i śmieje się z uczestniczki

Krystyna Engelmayer-Urbańska to druga córka Huberta Urbańskiego. Jest z niego dumna

Córka prowadzącego "Milionerów" studiowała grafikę. Aktualnie pracuje jako ilustratorka oraz graficzka. Sztuka to jej pasja. W mediach społecznościowych możemy podejrzeć prace Engelmayer-Urbańskiej. Widać, że ma artystyczne zacięcie. Ponadto córka gwiazdora współpracuje z takimi organizacjami, jak Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszenie Sztuka Nowa oraz Feminoteka. Engelmayer-Urbańska stoi za takimi projektami, jak na przykład plakat dla Centrum Praw Kobiet, który trafił do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Na jej profilu można zauważyć kilka artystycznych zdjęć z udziałem jej ojca. Z okazji urodzin Urbańskiego zaprojektowała grafikę z jego zdjęciem, na którym trzyma swoje dwie głowy. Bez wątpienia odziedziczyła po ojcu poczucie humoru. Córka prezentera nie mówi jednak za dużo o swojej prywatności.

Na Instagramie córki prezentera jest bardzo mało zdjęć, na których widać, jak wygląda. Na fotografii z urodzin Engelmayer-Urbańskiej można dostrzec, że ma ciemne, brązowe włosy i jasną karnację. Nie maluje się zbyt mocno i stawia na naturalność. Widzicie jakieś podobieństwo w wyglądzie między córką Urbańskiego a nim samym?

Hubert Urbański - kariera

Prezenter poza "Milionerami" ma na koncie inne sukcesy. Bierze udział w reklamach, a wcześniej występował przy innych telewizyjnych formatach. Prowadził takie programy, jak "Bitwa na Głosy", "Taniec z Gwiazdami" oraz "The Voice of Poland". Mogliśmy zobaczyć go ponadto w "Antenie" TVP oraz w polsatowskiej "Piramidzie". Należał do jednych z najbardziej popularnych gwiazdorów polskiego show-biznesu.