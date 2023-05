Wciąż nie milkną echa po koronacji Karola III. W uroczystości towarzyszyła mu oczywiście najbliższa rodzina: dzieci oraz wnuczęta. To właśnie ci najmłodsi skradli tego dnia serca tłumu. Wiele osób zastanawiało się, jak przy tak ważnej uroczystości zachowa się syn księżnej Kate i księcia Williama - książę Louis. W przeszłości dał on już po sobie poznać, że przestrzeganie królewskiej etykiety nie zawsze mu wychodzi. Książę popisał się już w drodze do opactwa, kiedy było widać, że krzyczy w karecie. Tiktokerka @krystinkalvoy, która nauczyła się czytać z ruchu warg, ujawniła, co to były za słowa.

Książęcy rozrabiaka. Książę Louis krzyczał z karety

Najmłodszy syn księcia Williama i księżnej Kate bez dwóch zdań skradł sobotnie, koronacyjne show. Początkowo wydawało się, że przy tak ważnej uroczystości chłopcu uda się powstrzymać i odpowiednio zachowywać. Jednak, gdy tylko zasiadł na swoim miejscu w Opactwie Westminsterskim, dał swój klasyczny popis. Energicznie klaskał, wiercił się i dokazywał, mimo kilku upomnień ze strony starszej siostry, księżniczki Charlotte.

Tiktokerka odczytała z ruchu warg słowa Kate. Księżna Walii zwróciła się do Louisa

Fani śledzący dzień koronacji zwrócili również uwagę na zachowanie księcia Louisa jeszcze przed wejściem do świątyni. Jadąc w karecie na uroczystość, chłopiec wyglądał przez szybę i zainteresowaniem obserwował tłum wiwatujący wzdłuż trasy przejazdu. W pewnym momencie przyłożył ręce do ust i wykrzykiwał coś. Niestety mimo jego uroczych starań, nie można było usłyszeć, co ma do powiedzenia.

Dlatego na tapetę wzięła to Krystin Kalvøy i na filmiku na TikToku wyjaśniła, co wykrzykiwał książę. Uważa, że było to: "Czemu się tak drzecie?", "Co tak krzyczycie?". Nagranie szybko podbiło serca internautów, którzy po raz kolejny rozczulili się zachowaniem księcia Louisa.

On to po prostu zakończy ten cyrk. Uwielbiam tego małego rozrabiakę. Ma potencjał.

Jako jedyny w tej rodzinie zachowuje się jak dziecko - czytamy w komentarzach na TikToku.

Czyta z ruchu warg. Podbija tym TikToka

Krystin Kalvøy nagrywa materiały wideo w mediach społecznościowych już od dłuższego czasu. Wyjaśniła, że od lat mierzy się z ubytkiem słuchu i ze względu na ową dysfunkcyjność nauczyła się odczytywać słowa z ruchu warg. Chociaż prowadzi konta zarówno na Youtubie i Instagramie, gdzie dużą część swojego contentu poświęca na tematy lifestyle, to jednak jej profil na TikToku zdobył największą popularność. Zebrała tam już ponad 80 tysięcy obserwatorów, a ta liczba nadal rośnie.

Dużym zainteresowaniem cieszą się jej filmiki, w którym czyta z ruchu warg. Kobieta posiada ubytki w słuchu, przez co musiała zdobyć taką umiejętność. Jest również tłumaczką z języka migowego. Ostatnie nagranie poświęciła rodzinie królewskiej i ich zachowaniu w trakcie koronacji.