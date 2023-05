Doda od lat gości w show-biznesie. Mogliśmy zobaczyć, jak artystka wciela się w różne role. Jak wiadomo, piosenkarka uwielbia wyzwania, a ostatnio coraz bardziej zacieśnia swoje więzy z telewizją Polsat. Wszystko wskazuje na to, że właśnie przyjęła kolejną propozycję i będzie miała okazję sprawdzić się w zupełnie nowej roli. Jak podał portal Plejada.pl Doda ma wystąpić w roli gospodyni na festiwalu Polsat SuperHit Festiwal. W rozmowie z Party.pl gwiazda potwierdziła te doniesienia. Wielkie wydarzenie muzyczne odbędzie się w Operze Leśnej w Sopocie w dniach 26-28 maja. Doda na scenie nie pojawi się sama. Potrzebny jest drugi prowadzący. Telewizja znalazła już chętnego.

Doda na scenie Polsat SuperHit Festiwal. Tym razem w roli prowadzącej

Doda z Polsatem związana jest już od ładnych kilku lat. Ponad 20 lat temu widzowie mogli ją oglądać w "Barze". Z kolei w zeszłym roku ukazało się randkowe show z Dodą w roli głównej "Doda. 12 kroków do miłości". Gwazda podgrzewa też doniesienia na temat nowego programu. Wygląda na to, że już niebawem poprowadzi jeden z najważniejszych muzycznych eventów.

Do tej pory Doda w czasie trwania muzycznego wydarzenia Polsat SuperHit Festiwal jedynie śpiewała. Fakt, że to właśnie ona poprowadzi festiwal, a nie któraś z czołowych dziennikarek stacji, miał nie przypaść wszystkim do gustu. "Informacja o tym, że została jej powierzona nowa rola, miała nie spodobać się niektórym gwiazdom stacji" - pisano w Plejadzie.pl. Aby rozwiać wszelkie spekulacje, sama zainteresowana zabrała głos w sprawie. "Tak to prawda" - potwierdziła Doda w rozmowie z Party.pl. Współgospodarzem festiwalu będzie Maciej Dowbor.

Na tym jednak rola Dody się nie zakończy. Oprócz współprowadzenia wieczoru i zabawiania publiczności, piosenkarka wystąpi na scenie w charakterze gwiazdy wieczoru. Będziemy mogli ją usłyszeć w trakcie "Koncertu platynowego". Jak się okazuje, Doda i Maciej Dowbor nie będą jedynymi prowadzącymi. Na scenie pojawią się również inne gwiazdy stacji m.in. Marcelina Zawadzka, Paulina Sykut-Jeżyna, Maciej Rock i Krzysztof Ibisz.

Roszady w Polsacie. Katarzyna Dowbor odchodzi ze stacji

Wygląda na to, że w telewizji Polsat szykują się niemałe roszady i poważne zmiany kadrowe. Wszystko za sprawą nowego dyrektora programowego, Edwarda Miszczaka, który wprowadza własne porządki. Ostatnio informowaliśmy o pożegnaniu ze stacją Katarzyny Dowbor. Dziennikarka od dziesięciu lat prowadziła uwielbiany przez widzów program "Nasz nowy dom". Jakiś czas temu podobny los spotkał Katarzynę Skrzynecką i Michała Wiśniewskiego, którzy musieli rozstać się z programem "Twoja twarz brzmi znajomo". Czy to koniec zmian? Przekonamy się niebawem.