Dalsze losy Blanki na tegorocznej Eurowizji rozstrzygną się już 11 maja. Polska reprezentantka będzie miała okazję pokazać się na scenie podczas drugiego półfinału, a jego wynik zadecyduje o tym, które państwa zawalczą o zwycięstwo w sobotnim finale. Choć początkowo zdania o polskiej propozycji na Konkurs Piosenki Eurowizji nie były najlepsze, bukmacherzy dają Blance o wiele większe szanse na dostanie się do finału po generalnych próbach. Oznacza to, że nasza reprezentantka na scenie zrobi naprawdę spektakularny show. Co na ten temat sądzi Agnieszka Kaczorowska? Przede wszystkim docenia Blankę za pracowitość.

Agnieszka Kaczorowska mówi, czego brakuje jej w występie Blanki

Na razie nie wiemy jeszcze, jak dokładnie będzie wyglądać eurowizyjny występ przygotowywany przez Blankę i jej zespół, ale do sieci trafiły już fragmenty z prób. Można więc podejrzeć, jak polska reprezentantka wypada na scenie i jak mniej więcej będzie wyglądać jej choreografia. Będąca tancerką i choreografką Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z Plotkiem przyznała, że już teraz widać bardzo dobre przygotowanie i dbałość o szczegóły. "Choreografia jest niezwykle dynamiczna, a Blanka bardzo sprawna" - mówi. Kaczorowskiej nie wszystko się jednak spodobało.

To, czego mnie osobiście brakuje, to spójnej, mocnej grupy tancerzy obok, dzięki czemu ze sceny płynęłaby wielka siła. Nie znam regulaminu Eurowizji, może są jakieś ograniczenia co do liczby osób na scenie - tego nie wiem. Jako tancerka i choreografka na pewno przyczepiłabym się jeszcze do kilku rzeczy - mówi Plotkowi.

Agnieszka Kaczorowska zaznacza jednak, że Blanka, jej zdaniem, powinna być teraz przede wszystkim pewna siebie. "Jako trenerka mentalna w tej chwili, tuż przed docelowym występem wykrzyknęłabym tylko: dawaj Blanka! Z podniesioną głową i swoją pewnością siebie pokaż, na co cię stać! Zrób to najlepiej, jak umiesz i baw się świetnie" - dodaje tancerka.

Eurowizja - zasady konkursu

Na Eurowizji są rzeczywiście ograniczenia co do liczby osób, które mogą pojawić się na scenie - może być ich maksymalnie sześć. Blanka wystąpi w drugim półfinale wraz z przedstawicielami 15 innych państw, z którego dalej przejdzie jedynie dziesięciu wykonawców. W finale zaplanowanym na sobotę 13 maja zmierzą się reprezentanci zakwalifikowani z dwóch półfinałów (9 i 11 maja), przedstawiciele krajów Wielkiej Piątki i tegorocznego gospodarza (Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania) oraz zeszłorocznego zwycięzcy, czyli Ukrainy.