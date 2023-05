Już w czwartek 11 maja Blanka spełni swoje ogromne marzenie. Aspirująca wokalistka podczas półfinałów Eurowizji 2023 stanie na scenie i powalczy o wejście do finału. Od jej wygranej podczas preselekcji, która wywołała spore kontrowersje, minęło już wystarczająco dużo czasu, aby ocenić, jaki postęp zrobiła. O ocenę umiejętności wokalnych reprezentantki Polski poprosiliśmy wokalistkę i trenerkę wokalną Ruby Run.

REKLAMA

Zobacz wideo Blanka o petycji związanej ze zmianą werdyktu. Czuje się zagrożona?

Wokalistka i trenerka wokalna ocenia umiejętności Blanki

Wiele osób miało wątpliwości co do tego, czy Blanka jest dobrym wyborem na tegoroczną Eurowizję. Krytycy zarzucali jej brak umiejętności, a oprócz tego sam utwór "Solo" budził wiele zastrzeżeń. Na przestrzeni ostatnich miesięcy reprezentantka Polski włożyła sporo pracy, aby podszlifować warsztat. Doceniła to Ruby Run, która w rozmowie z Plotkiem zauważyła, że widać efekty. Choć Blanka nie jest profesjonalistką i nie ma szczególnie dużych umiejętności, to na ostatnich próbach wypada bardzo dobrze.

Nie można się nauczyć śpiewać w dwa miesiące, ale na pewno można doszlifować piosenkę. Oglądałam nagrania z prób, na których widać efekty wykonanej pracy. Jest przede wszystkim czyściej. Nieznośna maniera pozostała, ale intonacyjne jest trochę lepiej. Blanka nie jest zawodową wokalistką, to amatorka z aspiracjami, bez większych umiejętności, ale jakiś tam słuch posiada i jak widać, jest wyuczalna na tyle, żeby chociaż zaśpiewać w miarę przyzwoicie - oceniła wokalistka i trenerka wokalna Ruby Run w rozmowie z Plotkiem

Blanka bawi się na imprezie z reżyserem. Tak odreagowuje stres przed Eurowizją

Eurowizja 2023. Gdzie i kiedy oglądać występ Blanki?

Ubiegłoroczną Eurowizję wygrała Ukraina, jednak z uwagi na trwającą w kraju wojnę, organizacja przypadła Wielkiej Brytanii, która zajęła drugie miejsce. Konkurs odbędzie się gościnnie w Liverpoolu. Pierwszy półfinał został zaplanowany na wtorek 9 maja. Blankę z kolei będzie można oglądać w czwartek 11 maja. Wystąpi zaraz po Wiktorze Wernikosie z Grecji, a po niej na scenę wejdzie zespół Joker Out ze Słowenii. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, wokalistka będzie mogła pojawić się na finale 13 maja. Całość będzie można oglądać na TVP1.