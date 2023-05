Za nami bardzo emocjonujący weekend - 6 maja w Wielkiej Brytanii miała miejsce koronacja króla Karola III. Kilka dni od tych wydarzeń możemy w końcu zobaczyć oficjalny portret brytyjskiego władcy. Na Instagramie rodziny królewskiej opublikowane zdjęcie, na którym widzimy króla w koronie i odświętnych szatach. Internauci w najmniejszych szczegółach przeanalizowali portret. Ich uwagę po raz kolejny zwróciły palce monarchy.

Karol III ma problemy z sercem? Internauci zaniepokojeni oficjalnym portretem króla

Na oficjalnym portrecie widzimy, że prawa dłoń monarchy opleciona jest wokół królewskiego berła, lewa zaś podtrzymuje jabłko. Internautów zaalarmował wygląd palców króla, są one bowiem dosyć spuchnięte. W sekcji komentarzy znajdziemy wiadomości od zmartwionych fanów brytyjskiej rodziny królewskiej. Jedni są przekonani, że Karolowi III coś dolega, drudzy przypominają, że dłonie syna królowej Elżbiety II wyglądają tak od zawsze. Faktem jest, że "kiełbasiane palce" Karola po raz kolejny skradły całe show.

Jego palce są bardzo spuchnięte, sprawdźcie to, jeśli ktoś zerka w te komentarze. Coś jest nie tak z jego sercem / spożywa za dużo soli - napisał spostrzegawczy internauta, który został natychmiast zripostowany przez znawcę rodziny królewskiej. - Śledzę losy royalsów od prawie 40 lat. Jego ręce wyglądają tak odkąd pamiętam!

"Kiełbasiane palce" Karola świadczą o złym stanie zdrowia? Brytyjski tabloid zapytał o zdanie lekarza

Temat "kiełbasianych palców" Karola III był wałkowany jeszcze na długo przed koronacją. Im mniej dni pozostawało do wielkiego wydarzenia, tym bardziej media interesowały się tym tematem. Wiele tabloidów sugerowało, że wygląd dłoni syna królowej Elżbiety II świadczy o poważnych schorzeniach. "Daily Mail" poprosił o wypowiedź na ten temat specjalistę. Doktor Gareth Nye przyznał, że przyczyn spuchniętych palców może być wiele: Obrzęk to stan, w którym organizm zaczyna zatrzymywać płyny w kończynach, zwykle nogach i kostkach, ale także w palcach, co powoduje ich puchnięcie.