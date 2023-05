Georgina Rodriguez jest jedną z najpopularniejszych infuencerek i WAG na świecie. Od siedmiu lat tworzy zgrany związek z Cristiano Ronaldo, z którym wychowuje piątkę dzieci. Celebrytka skradła nie tylko serce znanego piłkarza, ale i milionów fanów z całego świata. Na co dzień dzieli się z nimi szczegółami codziennego życia i chwali się, jak upływa jej życie milionerki. Na Instagramie właśnie ukazało się nowe zdjęcie piękności. Zapozowała w bikini.

Georgina Rodriguez pozuje w bikini

Georgina Rodriguez uwielbia chwalić się zgrabną sylwetką. Już niejednokrotnie dzieliła się z obserwatorami w zdjęciach w strojach kąpielowych. Teraz na jej profilu ukazał się kadr wykonany tuż przy basenie. Partnerka Cristiano Ronaldo zapozowała pod palmami. W tle dostrzegamy pięknie urządzony taras w klasycznych kolorach. Celebrytka miała na sobie niebieskie bikini i czarne okulary przeciwsłoneczne ze złotym zdobieniem.

Georgina Rodriguez skrytykowana za zdjęcie w bikini

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo od kilku miesięcy mieszkają w Arabii Saudyjskiej. Wszystko za sprawą tego, że piłkarz podpisał kontrakt z klubem Al-Nassr. Ich pobyt już od samego początku budził spore kontrowersje. Mają oni piątkę nieślubnych dzieci, a mało tego - celebrytka kocha pokazywać ciało w sieci. Takie rzeczy są surowo zakazane w kraju, jednak władza przymknęła na to oko. Internauci jednak nie dają za wygraną. Pod nowym zdjęciem możemy przeczytać między innymi takie komentarze: "Wstydź się dziewczyno", "Picie i bycie półnago w Arabii Saudyjskiej, wszystko dobrze? Boże, spraw, żeby była zdrowa". Inni jednak zwrócili uwagę na to, że wygląda pięknie: "Najpiękniejsza", "Cristiano to szczęściarz".

Georgina Rodriguez zdradza sekret sylwetki

Georgina Rodriguez może się pochwalić płaskim brzuchem i zgrabną sylwetką. Już kiedyś przyznała, że zawdzięcza to ciężkim treningom. Partnerka Cristiano Ronaldo uwielbia pilates, który łączy z cardio i jogą. Oprócz tego chętnie pływa i relaksuje się w saunie. Ma też ściśle określony jadłospis. Jej śniadanie powinno być lekkie i energetyczne, co daje jej ogromne pokłady energii. Je dużo warzyw i owoców, a także unika laktozy.