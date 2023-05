Katarzyna Dowbor pracuje w telewizji od czterech dekad. Przez 30 lat związana była z Telewizją Polską, ostatnio prowadziła natomiast program "Nasz nowy dom" emitowany na antenie Polsatu. Prezenterka od zawsze wierna jest rudym włosom, jest to jej naturalny kolor. Niedawno gwiazda przeszła jednak sporą metamorfozę. Okazało się, że schudła aż 20 kilogramów. Jak tego dokonała?

Spektakularna metamorfoza Katarzyny Dowbor. Prezenterka schudła 20 kilogramów

Jakiś czas temu Katarzyna Dowbor wyznała, że ma chorą tarczycę, co spowodowało u niej problemy z wagą. Prezenterka próbowała wielu diet, jednak niepożądane kilogramy wciąż wracały. Niedawno udało się jej znów sporo schudnąć. Gwiazda nie stosowała jednak drakońskich diet, ani morderczych ćwiczeń. Bez specjalnych wyrzeczeń (była już) gospodyni programu "Nasz nowy dom" zrzuciła 20 kilogramów. Katarzyna Dowbor promuje racjonalne podejście do odchudzania.

W pewnym wieku rygorystyczne, nieracjonalne odchudzanie przynosi więcej szkody niż pożytku. Nie zależało mi na błyskawicznych efektach, a na trwałości moich starań. Po prostu więc zaczęłam się zdrowo i regularnie odżywiać. Jem pięć posiłków dziennie i dbam o aktywność fizyczną - zapewnia dziennikarka.

Prezenterka przyznaje się też do korzystania z diety pudełkowej. Na co dzień Katarzyna Dowbor jest bardzo zajęta, a to rozwiązanie pomaga jej zachować regularne pory posiłków. Gwiazda nie zamierza już chudnąć, gdyż twierdzi, że w pewnym wieku lekkie krągłości są wręcz wskazane.

Wiadomość o zwolnieniu Katarzyny Dowbor zaskoczyła fanów programu "Nasz nowy dom". Prezenterka zamieściła na Instagramie pożegnalny wpis, w którym nie kryła rozgoryczenia decyzją władz stacji. Internauci zostawili pod postem mnóstwo ciepłych słów i wyrazów wsparcia. Głos zabrali także Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. "Mamo! Pamiętam, jak zawsze mówiłaś: 'Psy szczekają, a karawana jedzie dalej'. Kochamy! Przytulamy! Działamy!" - napisała aktorka.