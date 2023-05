Karol III od 6 maja oficjalnie pełni funkcję króla. Koronacja była ogromnym wydarzeniem, uroczystość emitowały media na całym świecie. Synowi królowej Elżbiety II i księcia Filipa towarzyszyli nie tylko najbliżsi, w tym książę Harry, który przybył tylko na jedną noc, lecz także przywódcy innych krajów. Mogliśmy zobaczyć m.in. Agatę (o stylizacji naszej pierwszej damy możecie przeczytać TUTAJ) i Andrzeja Dudów, Jill Biden z piękną wnuczką oraz księżną Charlene. Dzień później członkowie rodziny królewskiej zjawili się na uroczystym lunchu, gdzie spotkali się z poddanymi.

Księżna Kate robiła selfie. Poddana przekroczyła granice

Podczas wydarzenia, zebrani mieli okazję porozmawiać z royalsami, a także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Jedna kobieta zaprosiła do fotografii księżną Kate, która nie unika tego typu bliskości z tłumem. Na TikToku znalazł się film, na którym widzimy tę sytuację.

W pewnym momencie dziewczyna złapała żonę księcia Williama za głowę. Stojący obok ochroniarz zareagował i odsunął ją od księżnej. Ta jednak nie straciła dobrego humoru i nadal rozdawała uśmiechy i rozmawiała z zebranymi obok. Zachowanie synowej króla Karola III spotkało się z entuzjazmem. "Pozostała nadal urocza i miła dla niej. Kocham Kate", "Brawo!", "W ogóle się nie przejęła" - zachwycają się użytkownicy TikToka. Wielu jednak krytykuje zachowanie kobiety z tłumu. Niektórzy uważają, że zachowała się niewłaściwie i nikogo nie powinna łapać do zdjęcia w taki sposób.

Brytyjska rodzina królewska ma szereg zasad

Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej mają mnóstwo zasad, których muszą przestrzegać. Są także i takie związane z publicznymi spotkaniami z tłumem. Do niedawna royalsi nie mogli robić selfie, jednak na to od jakiegoś czasu jest przymykane oko, o czym świadczy opisane zachowanie księżnej Kate. Mają za to zakaz rozdawania autografów - wszystko po to, by zminimalizować ryzyko podrobienia ich podpisów. Poddani nie mogą obejmować royalsów, ani ich dotykać. Ale tu także, jak widać na dołączonym TikToku, dochodzi do rozluźnienia zasad.