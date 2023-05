Radosław Majdan od wielu lat wiedzie szczęśliwe życie u boku Małgorzaty Rozenek. Para poznała się w 2013 roku podczas premiery filmu "Mój biegun" i od razu udało im się znaleźć wspólny język. Już trzy lata później stanęli na ślubnym kobiercu i są nierozłączni. W 2020 roku na świat przyszedł ich syn Henryk. Oprócz tego para zajmuje się synami Rozenek z małżeństwa z Jackiem Rozenkiem. W mediach społecznościowych można znaleźć wiele zdjęć i nagrań ukazujących ich życie codzienne. Nie zawsze jest jednak kolorowo.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak rodzicielstwo zmieniło Majdana, co różni go z Małgorzatą Rozenek-Majdan i czy planuje synowi karierę piłkarską? [WYWIAD PLOTKA]

Małgorzata Rozenek ma obsesję na punkcie sprzątania

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan obecnie mieszkają w wynajmowanym domu, który jest niezwykle przytulny. Prezenterka telewizyjna bardzo się przykłada do tego, żeby wnętrza były urządzone z dbałością o każdy szczegół i pasowały do ważnych okazji. W tym wszystkim został jej nawyk z "Perfekcyjnej pani domu". Były bramkarz w rozmowie z Plotkiem zdradził, że jego żona bez przerwy sprząta, co niezwykle go denerwuje. Wszystko przez to, że zabiera mu szklanki sprzed nosa.

Nienawidzę, jak zabiera mi herbatę, której nie pije do końca. Już nie mówiąc o kawie albo nie pije piwa w kuflach, tylko w szklankach. Z racji tego, że Małgosia uwielbia robić porządki, to przychodzę sobie i mówię "zobacz, nie wypiłem jeszcze", albo położę gdzieś jakieś swoje ubrania, których oczywiście nie mogę znaleźć - mówił Radosław Majdan w rozmowie z Plotkiem.

Falujące ściany i problemy z proporcjami. Rozenek nie jest mistrzynią Photoshopa

Małgorzata Rozenek bywa roztrzepana. Radosław Majdan ją uspokaja

Radosław Majdan nie ukrywał również, że jego ukochana bywa roztrzepana. Często wykonuje kilka czynności równocześnie, co ją chwilami bardzo stresuje. Majdan musi wtedy interweniować i uspokajać żonę. Ta cecha nie jest dla niego jednak żadnym problemem i zwykle reaguje na zachowanie Małgorzaty Rozenek śmiechem.

To, że jest czasem taka, że zaczyna robić jedno i chce drugie. Ale to chyba kobiety tak mają. Ma huśtawkę nastrojów w swojej głowie i czasem jej mówię "Małgosiu, uspokój się. Po kolei wszystko musimy zaplanować". Natomiast nie koncentruje się na tym, tylko się śmieje. To jest proza życia - dodał.

Cały wywiad Radosława Majdana z Wiktorem Krajewskim znajdziesz w naszym materiale wideo na górze strony. Były piłkarz opowiedział między innymi o rodzicielstwie i tym, jak Henryk zmienił jego życia. Zdradził również, czym urzekła go Małgorzata Rozenek. Nie obyło się również bez szpileczki w stronę Dody.